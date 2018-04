Udinese-Fiorentina/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Udinese-Fiorentina: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma martedì 3 aprile 2018 alle ore 18.30.

03 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Udinese-Fiorentina, LaPresse

Udinese-Fiorentina, diretta dal signor Banti di Livorno, martedì 3 aprile 2018 alle ore 18.30, sarà una sfida valida per il recupero della ventisettesima giornata del campionato di Serie A, rinviata a causa della tragica scomparsa del capitano della Fiorentina, Davide Astori. Le due squadre si trovano di fronte in questo match di recupero in un momento di forma diametralmente opposto. Da una parte l'Udinese è tornata in una fase di crisi nera simile a quella che aveva portato Massimo Oddo sulla panchina dei friulani, in sostituzione di Gigi Delneri. Sono arrivate sei sconfitte consecutive contro Torino, Roma, Sampdoria, Juventus, Sassuolo e Atalanta che hanno di nuovo reso pesante il clima attorno alla squadra, anche se al momento il terzultimo posto è ancora lontano nove punti e in chiave retrocessione la situazione è ancora relativamente tranquilla.

Non sarà facile però fermare una Fiorentina in ascesa, nel suo miglior momento di forma stagionale con quattro vittorie consecutive ottenute contro Chievo, Benevento, Torino e Crotone. La squadra di Stefano Pioli ha dovuto sopportare una prova tremenda, la morte del capitano Davide Astori, compagno di squadra amato da tutti e punto cardine della difesa. Nell'estrema difficoltà la squadra si è però compattata in campo, ed ora l'Europa è distante solamente tre punti: corsa aperta alla quale la Fiorentina vuole parecipare fino in fondo, anche se perdere anche questo match forse significherebbe per l'Udinese dover mettere in discussione anche la posizione di Oddo alla guida della formazione friulana.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Per seguire il match in diretta tv occorrerà un abbonamento Sky, per collegarsi sul canale numero 251 del satellite (Sky Calcio 1 HD), oppure per seguire la diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it. Disponibile anche la diretta tv per gli abbonati Mediaset Premium sul canale Premium Sport 2 HD e in diretta streaming video sul sito play.mediasetpremium.it.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE FIORENTINA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso la Dacia Arena di Udine. I padroni di casa friulani schiereranno il portiere argentino Bizzarri alle spalle di una difesa a tre composta dal danese Larsen, dall'olandese Nuytinck e dal brasiliano Danilo. A centrocampo, per vie centrali si muoveranno lo svedese Ingelsson e il croato Balic, mentre Zampano sarà schierato sulla corsia laterale di destra e l'iraqeno Adnan sulla corsia laterale di sinistra. Il ceko Jankto avrà compiti da trequartista, alle spalle dell'altro argentino De Paul e dell'altro croato Perica, titolari nel tandem offensivo. Risponderà la Fiorentina con Sportiello a difesa della porta, il francese Laurini impiegato in posizione di terzino destro e l'uruguaiano Maxi Oliveira impiegato in posizione di terzino sinistro, col brasiliano Vitor Hugo e l'argentino Pezzella difensori centrali. A centrocampo spazio all'altro francese Veretout e all'altro uruguaiano Cristoforo, vertici arretrati alle spalle di Saponara, Federico Chiesa e Lo Faso, che sosterranno l'altro argentino Giovanni Simeone schierato come unica punta di ruolo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tatticamente saranno opposti il 3-4-1-2 dell'Udinese di Massimo Oddo ed il 4-2-3-1 della Fiorentina di Stefano Pioli. Il match d'andata disputato allo stadio Franchi di Firenze è terminato con il punteggio di due a uno in favore dei viola, doppietta decisiva di Thereau con l'Udinese che aveva momentaneamente raggiunto il pareggio grazie a Samir. Due a due nell'ultimo precedente di campionato a Udine disputato il 21 settembre 2016, friulani due volte in vantaggio grazie alle reti messe a segno da Zapata e Danilo, ma toscani capaci di raggiungere il pareggio prima con Babacar e poi con un rigore trasformato da Bernardeschi. La Fiorentina non vince a Udine dall'8 novembre del 2009, uno a zero con gol di Juan Vargas, ultima vittoria bianconera datata 20 aprile 2016, gol di Zapata e Thereau, momentaneo pari viola di Zarate.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita indicano la Fiorentina favorita per il successo esterno, con vittoria viola alla Dacia Arena quotata 2.25 da Bwin, mentre William Hill fissa a 3.25 la quota relativa al pareggio e Bet365 alza fino a 3.39 la quota per l'affermazione friulana tra le mura amiche. Per i gol realizzati complessivamente nel corso della partita, over 2.5 e under 2.5 quotati rispettivamente 2.07 e 1.76.

© Riproduzione Riservata.