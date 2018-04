Video/ Avellino Bari (1-2): highlights e gol della partita (Serie B recupero)

Video Avellino Bari (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita, recupero della Serie B. Galletti al successo al Partenio con Nene e Cissè.

Il Bari di Grosso vince ad Avellino 1-2. Vittoria arrivata nel finale grazie a una perla del neo-entrato Cissè. I pugliesi nel primo tempo erano addirittura andati in svantaggio a causa del gol di Vajushi. Ci aveva pensato Nenè al 64esimo a ristabilire la parità. Grazie a questa vittoria i pugliesi toccano quota 53 punti, rinforzando la posizione di quarto posto in classifica. Sconfitta che brucia invece per gli irpini, ora 17esimi ad appena un punto dalla zona play-out.

SINTESI PRIMO TEMPO

Novellino schiera la sua squadra con il 4-4-2. Tra i pali Lezzerini, in difesa Pecorini, Ngawa, Krešic e Marchizza. A centrocampo da destra verso sinistra Vajushi, D'Angelo, Moretti e Cabezas. In attacco Asencio e Ardemagni. Grosso risponde con il 4-3-3. In porta Micai, linea difensiva composta da Sabelli, Gyömbér, Marrone e Balkovec. In mediana Iocolano, Basha e Henderson mentre in zona offensiva ci sono Galano, Nenè e Improta. Il Bari prova a far circolare il pallone, buona organizzazione difensiva dell'Avellino. Iocolano sbaglia, Ardemagni prova a partire in velocità ma Micai evitai guai in scivolata. La prima occasione del match è a tinte biancorosse e arriva al minuto 5: ci prova Improta dal limite trovando l'ottima risposta di Lezzerini. Novellino chiede ai suoi di alzare il baricentro. L'Avellino conquista il primo calcio d'angolo. Moretti va direttamente verso la porta, ma il cross si perde direttamente sul secondo palo. Bari vicino al gol all'11esimo con Galano. L'esterno del Bari calcia, ma Lezzerini risponde ancora presente. Buona giocata di Improta, che serve Iocolano: il centrocampista prova la conclusione ma il pallone viene respinto. Buona circolazione di palla da parte degli ospiti, l'Avellino attende nella propria metà campo. Balkovec prova a prendere l'iniziativa, ma la sua conclusione termina direttamente sul fondo. Ancora i pugliesi: Galano prova a duettare con Improta, ma Vajushi intercetta senza nessun problema. Al 25esimo la squadra di Grosso parte in contropiede, palla a Iocolano che calcia dal limite, palla che sfiora il pari. Balkovec prova un nuovo traversone in area, ma Lezzerini non si fa sorprendere. L'Avellino ci prova dalla bandierina. Moretti chiama lo schema per Ardemagni, ma Micai esce con i tempi giusti e blocca la sfera. Al 32esimo il risultato si sblocca: a passare in vantaggio è l'Avellino. Il Bari perde palla in mezzo al campo e gli avversari ne approfittano. La sfera arriva a Vajushi, che entra in area e calcia a giro: Micai ci prova, ma il tiro è imparabile: 1-0. La reazione dei pugliesi è furente ma disorganizzata. Balkovec prova ancora il cross sul secondo palo, ma il suo traversone si perde sul fondo. Giallo intanto per Moretti, troppe proteste da parte del numero 4. Calcio di punizione al 41esimo sulla trequarti in favore dell'Avellino. Moretti prova la conclusione, palla che termina alta. Prima dell'intervallo il Bari ha l'occasione giusta per pareggiare. Gran cross di Balkovec, Nenè salta più in alto di tutti e con un colpo di testa violento sfiora la parte alta della traversa.

SINTESI SECONDO TEMPO

Al ritorno in campo dopo l'intervallo i due tecnici non propongono sostituzioni. Tra i più dinamici in questa fase c'è lo scozzese Henderson. Gran conclusione del numero 14, palla che viene deviata in calcio d'angolo. Al 49esimo però il Bari trema a causa di Asencio. Il numero 19 si getta in scivolata, palla che sfiora il palo. Micai ringrazia. Il Bari prova a gestire il possesso del pallone, ma l'Avellino si difende bene. Henderson ci riprova calciando dai 30 metri, pallone che esce di pochissimo fuori. Poco dopo Balkovec calcia in direzione secondo palo, ma Lezzerini blocca la sfera senza problemi. Primo cambio in casa Avellino: Ardemagni esce dal campo, al suo posto Castaldo. Il gol del pareggio barese arriva al 64esimo. Iocolano si aggiusta il pallone e crossa sul secondo palo: Nenè elude la marcatura di Kresic e in tuffo supera Lezzerini. Dopo la rete dell'1-1 il gioco si concentra soprattutto a centrocampo, tanti falli e ritmo molto spezzettato. Al 71esimo Improta ha la chance giusta per il sorpasso. Il numero 16 calcia dopo un ottimo contropiede trovando una deviazione che manda la sfera sul fondo. Primo cambio per il Bari: Iocolano abbandona il campo, al suo posto Tello. Ancora i pugliesi pericolosi. Basha si inserisce con i tempi giusti e sfiora la rete. Secondo cambio in casa Bari: esce Nenè, dentro Floro Flores. Poco dopo Improta prova a calciare dopo un suggerimento di Galano, ma il suo tiro a giro termina sul fondo. Ultimo cambio per l'Avellino: in campo Morosini, esce Cabezas. Qualche errore di troppo in mezzo al campo, i due allenatori chiedono più attenzione. Castaldo prova la giocata su Gyomber, ma il difensore del Bari non si fa sorprendere. Poco dopo Basha commette fallo: cartellino giallo per il numero 8 del Bari. Chance per gli ospiti al minuto 88: Floro Flores prova il diagonale dal limite, ma la sua conclusione termina direttamente sul fondo. Ultimo cambio per il Bari: in campo Cissé, esce Galano. Ammonito subito dopo pure l'ex Roma Primavera, Marchizza. Il gol che decide l'incontro arriva al 91esimo. Tello serve Cissè, che si coordina dal limite e calcia verso la porta sfornando un tiro a giro che si insacca sul palo più lontano. Bagarre nel finale con Asencio che spinge Micai beccandosi un cartellino giallo. Ammonizione anche per Pecorini.

