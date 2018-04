Video/ Carpi Venezia (0-0): highlights della partita (Serie B recupero)

Video Carpi Venezia (risultato finale 0-0): highlights della partita, recupero della 29^ giornata di Serie B. Pareggio a reti bianche al Cabassi che pur soddisfa i due tecnici.

03 aprile 2018 Michela Colombo

Video Carpi Venezia (LaPresse)

Termina sullo 0-0 il match di recupero della 29^ giornata della Serie B tra Carpi e Venezia: è quindi pari a reti bianche al Cabassi, con i due club che quindi rimangono a cavallo tra la ottava e nona posiziono della classifica della cadetteria. Controllando le statistiche del match vediamo bene che però la sfida è stata ben animata, benché non sia stato segnato alcun gol. Per i padroni di casa i numeri raccontano del 34% di possesso palla, ma anche di 13 tiri di cui 3 indirizzati verso la porta avversaria. Per i falconi ecco poi anche 14 punizioni, 4 fuorigioco, un corner e una sola parata. Per il Venezia di Inzaghi il tabellino invece ci ricorda di un possesso palla fissato sul 66% ma pure di appena 4 tiri per i lagunari, i quali hanno trovato la porta degli emiliani una sola volta. Oltre a questo se segnala anche 22 punizioni i 4 calci d’angolo per i veneti, con pure 3 parate.

LE DICHIARAZIONI

Nonostante il risultato, al termine della sfida Carpi-Venezia, il tecnico dei falconi, Antonio Calabro si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi: “La prestazione di oggi ha ancora più valore visto che affrontavamo un avversario tosto e forte. Il Venezia ha creato molti grattacapi alle difese avversarie, mentre oggi si è visto poco davanti e per questo devo fare i complimenti ai miei giocatori”. Pur in casa Venezia c’è comunque soddisfazione per il punto trovato e Inzaghi ha raccontato nel post match: “Questo comunque per noi è un buon punto, perché siamo riusciti a tenere le distanze dalla nona e abbiamo guadagnato un punto su qualche squadra che era davanti a noi. Teniamo presente che il Carpi era stato costruito per entrare nei play off, mentre noi stiamo facendo qualcosa di straordinario, dobbiamo sempre tenerlo presente. Adesso è importante vincere con il Brescia per cercare di ottenere qualcosa di ulteriormente fantastico in questo campionato”.

