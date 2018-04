Video/ Foggia Empoli (0-3): highlights e gol della partita (Serie B recupero)

Video Foggia Empoli (risultato finale 0-3): highlights e gol della partitam recupero della Serie B. Toscani in fuga in classifica: alla vittoria con Zajc, Rodriguez e Caputo.

03 aprile 2018 Michela Colombo

Video Foggia Empoli (LaPresse)

Pesantissimo il successo dell’Empoli, che nella giornata di ieri ha sbancato lo Zaccheria battendo per 3-0 il Foggia padrone di casa. Con questo importante risultato ottenuto nel recupero della 29^ giornata della Serie B., i toscani rimangono saldamente in testa alla classifica del campionato cadetto, vantando ora ben 66 punti e un vantaggio di 8 lunghezze dal Frosinone, fermo alla seconda piazza. A decidere il successo della compagine azzurra sono stati Zajc, in gol al 17’ e poi nella ripresa Rodriguez (poi uscito perché infortunato) al 54’: è toccato al solito Caputo chiudere la sfida al 86’. Nonostante il trionfo dei toscani, merito va dato anche alla squadra dei satanelli spesso propositivi e aggressiva: vediamo che cosa ci dicono le statistiche. Numeri alla mano vediamo infatti che i rossoneri, pur registrando solo il 50% del possesso palla ha realizzato ben 18 tiri di cui 8 indirizzati verso lo specchio avversario. A ciò aggiungiamo per il Foggia anche 13 punizioni 8 corner e 3 parate. Per l’Empoli le statistiche ci raccontano di 13 tiri di cui 6 a target, oltre che 15 punizioni, 8 calci d’angolo e ben 8 parate.

LE DICHIARAZIONI

Ovviamente è apparso ben soddisfatto il tecnico dell’Empoli Mister Andreazzoli, che al termine della partita con Foggia ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Cerchiamo di fare il meglio che possiamo, i ragazzi sono seri, abbiamo un'idea. Oggi a Foggia c'era una cornice eccezionale: sono stati bravi i nostri tifosi ad accompagnarci, ma anche quelli di casa che hanno avuto un comportamento lodevole anche sotto di tre gol. Una bella giornata di sport, complimenti a tutti". Dall’altra parte del campo l’allenatore del Foggia Stroppa non nasconda l’amarezza per il KO rimediato: “Sono rammaricato perchè 3 gol sono tanti, anche alla luce del fatto che non siamo riusciti a segnare. Abbiamo iniziato benissimo, poi al primo errore abbiamo preso gol. Avremmo potuto sfruttare meglio i loro errori, ma non siamo riusciti a rimettere in sesto la partita. Era preventivabile che l'Empoli ci avrebbe fatto soffrire sul piano del palleggio, ma regalare certe cose non è ammissibile…”.

