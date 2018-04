Video/ Parma Palermo (3-2): highlights e gol della partita (Serie B recupero)

Video Parma Palermo (risultato finale 3-2): higlhights e gol della partita, recupero della Serie b. Mirabile tripletta di Calaio per i padroni di casa al Tardini.

03 aprile 2018 Michela Colombo

Video Parma Palermo (LaPresse)

Sfida emozionate quella che è andata in scena ieri sera al Tardini: Parma-Palermo, recupero della 29^ giornata di Serie B si è chiusa con la vittoria dei ducali per 3-2. A decidere il match di fatto stato Calaio, autore di una mirabile tripletta per i padroni di casa, infallibile pure al dischetto. Nelle marcature ha provato a rispondere per la compagine rosanero anche il solito Nestorovski, in rete al 53’ oltre che Rajkovic, in gol al terzo minuto di recupero. Considerando alcuni numeri vediamo bene che il falerno si era dimostrato ben più propositivo in campo: il possesso palla dei siciliani è stato del 58% e aggiungiamo anche 9 tiri di cui 4 indirizzati verso la porta avversaria. Controllando il tabellino notiamo anche per il Palermo 16 punizioni, 2 fuorigioco e nessuna parata necessaria. Per il Parma invece le statistiche ci riportano 6 tiri di cui 2 in porta dei rosanero oltre che 17 punizioni e 5 corner, pure con 2 parate.

LE DICHIARAZIONI

Ovviamente soddisfatto del risultato il tecnico del Parma D’Aversa che in sala stampa ha raccontato: “L'interpretazione della gara è stata basata sul limitare le loro migliori caratteristiche, visto che hanno una squadra con valori importanti e qualità fisiche. Abbiamo lavorato molto sull'evitare la verticalizzazione centrale, di conseguenza ho chiesto agli attaccanti di stringere e indirizzare il loro gioco sulle corsie esterne. I ragazzi sono stati bravissimi e questo modo di difendersi ti permette di avere tre riferimenti centrali quando si riparte. Insigne, così come Siligardi, sono stati bravi a ripartire e a fare bene nella costruzione del gioco. Siamo andati molto alla ricerca della profondità, perché loro te la consentono in parità numerica. I ragazzi sono stati abilissimi in entrambe le fasi". Di contro in casa Palermo, l’allenatore Bruno Tedino ha invece dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “La partita è finita, non voglio polemizzare, ma è chiaro che gli episodi arbitrali oggi ci hanno danneggiato. Sono contento della nostra prestazione perchè, nonostante gli episodi e il risultato, siamo rimasti in piedi e mantenuto in vita la partita fino alla fine. Il Palermo ha dimostrato di essere vivo e forte. Delle due trasferte ne abbiamo vinto solo una, ora proveremo a far punti nella prossima partita”.

