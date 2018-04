Viterbese-Piacenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Viterbese-Piacenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma martedì 3 aprile 2018.

03 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Viterbese-Piacenza, LaPresse

Viterbese-Piacenza, diretta dal signor Natilla di Molfetta, martedì 3 aprile 2018 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per il recupero della ventottesima giornata di campionato nel girone A di Serie C. Match interessante tra due formazioni che avanzano verso i rispettivi obiettivi con la politica dei piccoli passi. La Viterbese ha iniziato l'avventura con Giuliano Giannichedda in panchina con un pareggio in casa della Pistoiese, mantenendo il quarto posto ma vedendo ridursi a due le lunghezze di vantaggio sulla Carrarese quinta. Mantenere il quarto posto per i laziali sembra l'obiettivo primario, pur con il pensiero fisso in mente della finale di Coppa Italia di Serie C da disputare contro l'Alessandria, un grande evento nella storia del club.

Carrarese che si è avvicinata proprio grazie alla vittoria ottenuta nell'ultimo turno di campionato contro il Piacenza, che resta comunque al nono posto al confine della zona play off. Biancorossi ormai tranquilli in chiave salvezza, ma manca ancora quel pizzico di continuità per blindare l'obiettivo di play off: partecipare all'appendice degli spareggi per la Serie B sarebbe importante per un club dal glorioso, recente passato in Serie A che sta provando a riassestarsi dopo essere ripartiti dalla Serie D in seguito al fallimento. Il match si prospetta equilibrato, col Piacenza senza vittoria da due partite e la Viterbese da tre.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento per la sfida, ma solo diretta streaming video via internet che si potrà seguire con un abbonamento al portale elevensports.it, oppure registrandosi e acquistando la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE PIACENZA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo. I padroni di casa etruschi schiereranno Iannarilli a difesa della porta, Celiento in posizione di terzino destro e Sini in posizione di terzino sinistro, con Rinaldi e De Vito a formare la coppia di difensori centrali. A centrocampo, spazio a Di Paolantonio, Baldassin e Benedetti nel terzetto titolare, nel tridente d'attacco assieme al ghanese Ngissah e al belga Vandeputte sarà schierato Calderini come punta centrale. Risponderà il Piacenza con Fumagalli in porta e una difesa a tre con Silva, Pergreffi e Di Cecco schierati titolari. A centrocampo i centrali saranno Corradi, Di Molfetta e Castellana, mentre Masciangelo sarà chiamato a presidiare la fascia destra e Della Latta giocherà invece sulla fascia sinistra. In attacco, spazio a Pesenti in coppia con Corazza.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Le due squadre si affronteranno tatticamente scegliendo come moduli di riferimento il 4-3-3 per quanto riguarda la Viterbese ed il 3-5-2 per quanto concerne il Piacenza. Nel match d'andata disputato allo stadio Garilli sono stati gli etruschi ad avere la meglio, vittoria di misura per uno a zero con rete decisiva messa a segno da Razzitti al 20' del primo tempo. Gialloblu vincenti anche nell'ultimo precedente disputato a Viterbo, uno a zero con gol decisivo di Jefferson il 29 gennaio del 2017. Piacenza mai vincente a Viterbo da quando le due squadre hanno ritrovato il professionismo negli ultimi anni.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita, la vittoria interna viene quotata 1.85 da Bet365, che offre invece a 4.09 la quota per l'affermazione in trasferta. L'eventuale pareggio viene invece proposto a una quota di 3.10 da Bwin. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel corso dell'incontro, per Betclic quote per l'over 2.5 e l'under 2.5 fissate rispettivamente a 2.35 e 1.57.

© Riproduzione Riservata.