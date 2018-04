De Magistris contro Juventus: “Forti rubando, poteri corrotti”/ Club bianconero irritato per le polemiche

De Magistris contro Juventus: “Si sentono forti rubando, poteri corrotti. Ci riprenderemo il maltolto con la schiena dritta”. Bianconeri irritato per le polemiche dopo sfida contro Inter

30 aprile 2018 Silvana Palazzo

Luigi de Magistris contro la Juventus (Foto: LaPresse)

Attacco frontale di Luigi de Magistris alla Juventus. Il sindaco di Napoli questa mattina ha lanciato accuse pesanti al club bianconero in riferimento alla vittoria del derby d'Italia contro l'Inter. «Furti di Stato o di Calcio» e «palazzi dei poteri corrotti», parla in questi termini il primo cittadino, che ha atteso un giorno e mezzo prima della sua uscita pubblica. Ha scelto la sua pagina ufficiale di Facebook per esprimere tutta la sua rabbia e indignazione dopo i fatti di sabato sera. La città e tutti i napoletani «sono stanchi delle ingiustizie. Ci riprenderemo tutto quello che ci avete levato, conquisteremo quello che ci spetta. Nulla di più di ciò di cui abbiamo diritto», scrive nel suo post sui social. De Magistris non scrive mai la parola Juventus, ma l'attacco è chiaro quanto pesante dopo le polemiche per l'arbitraggio di Orsato. «La differenza tra Noi e quelli che usurpano i nostri diritti è che Noi comunque viviamo perché amiamo ed abbiamo un cuore grande e profonda umanità, loro invece si sentono forti e potenti rubando, con furti di Stato o di Calcio. Il maltolto ce lo riprenderemo tutto, senza lamentele e senza cappello in mano, con la schiena dritta e con la lotta. La nostra dignità non ha prezzo, la nostra sete di giustizia è vasta e profonda. Uniti si vince, abbattendo i palazzi dei poteri corrotti, conquistando i nostri traguardi. W Napoli !!».

POLEMICHE POST INTER: IRRITAZIONE NELLA JUVENTUS

La Juventus, però, non ci sta. Il putiferio scoppiato dopo la partita con l'Inter non ha lasciato indifferente il club bianconero. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport, secondo cui la Juventus sarebbe molto irritata e infastidita per le polemiche e le strumentalizzazioni che hanno oscurato la rimonta scudetto della squadra di Massimiliano Allegri. Al club bianconero non sarebbe andata già l'interpretazione delle parole del quarto uomo Tagliavento, che non avrebbe detto «Nel recupero vinciamo» bensì «Che recupero facciamo». Così come non sono piaciute le interpretazioni sulle parole che Allegri ha rivolto allo stesso Tagliavento in zona mista. «Oh, è andato proprio bene, è stato bravo... Promosso!», aveva detto riferendosi alla sua espulsione. Inoltre, non sono piaciute le proteste nerazzurre per il rosso a Vecino e il confronto tra l'intervento di Pjanic su Rafinha e uno molto simile di Baselli sul bosniaco nel derby d'andata: la differenza per la Juventus sta nella volontarietà. Chissà cosa penseranno i vertici della Juventus delle pesanti accuse del sindaco di Napoli...

© Riproduzione Riservata.