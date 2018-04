ANTONELLO DOPO INTER-JUVENTUS: “DUE PESI, DUE MISURE”/ Orsato scatena l'ira anche di Jindong Zhang

Inter-Juventus, l'ad Antonello tuona in un'intervista contro l'arbitro Orsato, reo di aver usato due pesi e due misure nel big match. Resta l'obiettivo Champions per i nerazzurri.

30 aprile 2018 - agg. 30 aprile 2018, 15.48 Stella Dibenedetto

Alessandro Antonello - Inter

L'Inter non ha ancora smaltito la rabbia per la sconfitta contro la Juventus, ma non ridimensiona il proprio obiettivo, la qualificazione in Champions League. «Vogliamo centrarlo e proveremo a dimostrarlo contro l'Udinese», ha dichiarato l'amministratore delegato nerazzurro Alessandro Antonello ai microfoni di InterTv. Il dirigente ha smentito le voci riguardanti la presunta lontananza della proprietà cinese Suning: «Siamo sempre stati vicini alla squadra per tutta la stagione. Forse qualcuno vuole far passare un messaggio diverso, ma noi tutti siamo concentrati verso un unico obiettivo che è la Champions League». Antonello ha poi spiegato perché l'Inter ha deciso di parlare solo oggi: «Pensiamo che rilasciare dichiarazioni subito dopo la partita possano causare emozioni a caldo. Noi, comunque, siamo orgogliosi della nostra storia». Il club nerazzurro comunque vuole farsi sentire con la Federcalcio. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, la proprietà cinese è infuriata per gli errori arbitrali. Il padre del patron Steven Zhang ha preso malissimo l'accaduto. (agg. di Silvana Palazzo)

ANTONELLO: “ORSATO? VISTE COSE INACCETTABILI”

Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’Inter, tira fuori la sua rabbia dopo il big match con la Juventus, vinto dai bianconeri per 3-2. Una sconfitta non è stata digerita dalla società nerazzurra che, a distanza di ore, affida ad Antonello le dichiarazioni contro l’arbitro Orsato che avrebbe usato due pesi e due misure nella direzione del match. “L'Inter merita rispetto: sono accadute delle cose inaccettabili. Siamo arrabbiatissimi: le cose che sono accadute nel corso di Inter-Juve sono state un brutto spot per il calcio italiano e sono state viste in tutto il mondo" – ha dichiarato Antonello in un’intervista rilasciata alle 13 da Inter Tv – “Orsato ha usato due pesi e due misure. abbiamo perso una battaglia, non solo per colpa nostra, ma vogliamo vincere la nostra guerra sportiva per noi e per i nostri tifosi". La sconfitta è stata un duro colpo per la squadra che, in campo, ha dato tutto ed è stata ad un passo dal portare a casa una vittoria importante. Come ha dichiarato l’ad nerazzurro, Mister Spalletti e i dirigenti non hanno nulla da rimproverare ai calciatori.

INTER, LA RABBIA PER LA SCONFITTA CONTRO LA JUVENTUS

Prima di parlare, l’Inter ha deciso di aspettare un po’. Tra l’Inter e la Juventus la rivalità è sempre stata tanta e anche in questo campionato, nonostante i nerazzurri non siano in corsa per lo scudetto, il derby d’Italia ha regalato emozioni, ma anche delusioni ai tifosi nerazzurri che speravano di portare a casa tre punti importanti per la Champions League. Chi si aspettava una reazione da parte della società non è rimasto deluso. Antonello, infatti, ha puntato il dito contro Orsato spiegando anche perché l’Inter abbia deciso di parlare solo oggi. “Ciò che è successo è sotto gli occhi di tutti, è stato visto da 80mila persone presenti allo stadio, è stato visto da 80 mila persone allo stadio, da 170 paesi collegati e 700 milioni di persone. Da tutto il mondo davanti alla tv: sicuramente non è stato uno spot positivo per il calcio italiano. Anzi, è stata un'eurofiguraccia”, ha aggiunto l’ad nerazzurro.

INTER, RESTA L’OBIETTIVO CHAMPIONS

Per la sconfitta contro la Juventus, l’Inter è al quinto punto in classifica con 66 punti, a 4 lunghezze da Roma e Lazio. Alla fine del campionato mancano due partire e i nerazzurri giocheranno con Udinese e Sassuolo. Nonostante il passo falso contro la Juventus abbia complicato la corsa al quarto pasto, in casa nerazzurra, resta l’obiettivo Champions. “I ragazzi hanno dimostrato sul campo di essere dei grandi professionisti, adesso ci attendiamo una grande reazione: l'obiettivo Champions rimane immutato. E lo dimostreremo subito sul campo contro l'Udinese. Vorrei precisare che sia io che il management siamo sempre stati vicini alla squadra nel corso di tutta la stagione. Posso garantire che tutti siamo uniti e concentrati per raggiungere l'obiettivo stagionale, ovvero la Champions".

© Riproduzione Riservata.