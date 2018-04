LECCE IN SERIE B / Ritorno in cadetteria per i giallorossi dopo sei anni difficili: caroselli in città

Lecce in Serie B, ritorno in cadetteria per i giallorossi dopo sei anni: caroselli in città e grande emozione per un evento atteso fin da troppo tempo. L'eroe è il tecnico Fabio Liverani.

30 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Lecce in Serie B - La Presse

Il regista di questa splendida avventura che ha portato il Lecce in Serie B è sicuramente Fabio Liverani. Da faro del centrocampista lo è diventato in panchina, guidando una squadra che sul campo ha dimostrato di non sbagliare praticamente mai. Una stagione l'attuale in cui la squadra è riuscita a vincere 21 partite su 35, perdendone appena 3. Con la migliore difesa del girone, appena 26 reti subite, ha dimostrato di saper fare bene anche davanti con 52 gol siglati. La squadra si è poggiata sui gol di Saraniti e Di Piazza che hanno dimostrato di saper fare la differenza in questa categoria. In difesa la forza fisica di Cosenza e la rapidità di Marino hanno dato solidità anche grazie a un centrocampo che ha potuto puntare su calciatori come Mancosu, Arrigoni e Armellini. La stella però sicuramente è stato il calciatore con la numero otto sulle spalle, Pedro Costa Ferreira.

UN ATTESA LUNGA SEI ANNI

Lecce è una città in festa, visto che ieri è stato sancito il ritorno ufficiale in Serie B. I giallorossi pugliesi erano sprofondati da sei anni nell'inferno della Lega Pro, diventata poi Serie C, retrocessi direttamente dalla Serie A nella stagione 2011/12 per illecito sportivo relativo allo scandalo Calcioscommesse. Da allora erano arrivate due sconfitte nella finale dei playoff, una nei quarti e una in semifinale. Quest'anno però la squadra giallorossa è stata la più forte di tutte, raggiungendo il primo posto matematico nel Girone C e meritandosi così la promozione diretta. Una cavalcata che riporta nel calcio che conta una squadra che molto spesso dagli anni novanta a oggi avevamo visto anche nella massima categoria fare cose importanti, lanciando anche talenti interessanti basti pensare che in attacco sono gravitati campioni come Juan Cuadrado, Ernesto Chevanton, Valeri Bojinov e Mirko Vucinic.

