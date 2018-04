Nazionale, Mancini: “Io ct dell'Italia? Un orgoglio per me”/ E su Inter-Juventus: “Una partita affascinante”

30 aprile 2018 Silvana Palazzo

Mancini tra Nazionale e Inter-Juventus (Foto: LaPresse)

Roberto Mancini è uno dei candidati per la panchina della Nazionale, ma ai microfoni di GR Parlamento ha smentito di aver avuto contatti con la Federcalcio. A tre settimane dall'annuncio del nuovo commissario tecnico dell'Italia, l'attuale allenatore dello Zenit San Pietroburgo ha lasciato comunque uno spiraglio aperto: «Non ho mai avuto contatti con la FIGC, ma ribadisco che un incarico del genere sarebbe prestigioso e ne sarei orgoglioso perché questa è una delle nazionali più importanti che ci siano». Mancini dunque non direbbe no ad un'eventuale chiamata della Nazionale: «Se dovesse capitarmi un'opportunità simile mi piacerebbe molto ma al momento non ho avuto alcun segnale in tal senso». Mancini ha parlato anche delle prospettive del calcio italiano: «Nessuno ha la pazienza di aspettare il completamento di un percorso». L'esclusione dai Mondiali dell'Italia continua a far male, ma l'ex allenatore di Inter e Manchester City è fiducioso: «Speriamo di tornare presto tra le prime del mondo: essere 20° nel ranking stona».

MANCINI, DALLA NAZIONALE A INTER-JUVENTUS

Mancini direbbe sì alla Nazionale in caso di chiamata: l'attuale allenatore dello Zenit San Pietroburgo apre all'Italia e alla panchina azzurra. Lo ha fatto in un'intervista a GR Parlamento, nella quale ha parlato di quanto sia complessa la scelta per la Federcalcio. «Ci sono tanti bravi allenatori, non sarà facile sceglierne uno». Il passato di Mancini si lega comunque inevitabilmente all'Inter, con cui ha vinto tre scudetti. Per questo ha parlato dello stato attuale del club nerazzurro, che rischia di mancare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. «Non è facile tornare a certi livelli e trovare giocatori di simile spessore. Può volerci più tempo del previsto ma credo che la strada sia quella giusta perché i nerazzurri sono un’ottima squadra. Sono sicuro che arriverà anche il loro momento». Ma Mancini ha parlato anche della Juventus e del derby d'Italia vinto dai bianconeri tra le polemiche. «Non ho potuto vedere la partita, ma ho letto tanti commenti. Alla fine è sempre stato così e dubito che cambi qualcosa perché tutto questo fa parte della nostra cultura calcistica. La partita è stata affascinante e questa è la cosa più importante».

