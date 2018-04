Palermo Bari/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Palermo Bari: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Sfida tra regine del Sud che può valere il salto diretto in Serie A

30 aprile 2018 Stefano Belli

Palermo, sfida delicata col Bari (foto LaPresse)

Palermo-Bari, diretta dal signor Aureliano di Bologna, lunedì 30 aprile 2018 alle ore 20.30, sarà la sfida d'anticipo della trentanovesima giornata del campionato di Serie B, che si disputerà in turno infrasettimanale. Affascinante faccia a faccia tra due grandi città del Sud, che vale anche nella corsa alla Serie A diretta. I risultati della trentottesima giornata hanno infatti aperto una vera e propria bagarre per il salto nella massima serie attraverso il secondo posto in classifica, e l'anticipo di questo ultimo turno infrasettimanale può rappresentare senz'altro un incontro chiave. Questo perché il Palermo, appaiato al Parma e braccato a un punto da Frosinone, a tre lunghezze dallo stesso Bari e dal Venezia e a cinque punti dal Cittadella, per mantenere il secondo posto ha optato per il cambio di allenatore. Dopo il tracollo di Venezia, infatti, è terminata l'avventura di Bruno Tedino sulla panchina rosanero.

Al suo posto è stato scelto Roberto Stellone, che si ritroverà di fronte proprio l'ultima squadra da lui allenata. Quel Bari che dopo quattro pareggi consecutivi è riuscito ad avere la meglio in casa contro l'Entella, ma che nutre grandi rimpianti per quanto accaduto in precedenza, visto che sarebbe bastato davvero solo qualche punto in più per ritrovarsi in pole position nella corsa alla Serie A. Sarà interessante valutare quali trasformazioni Stellone metterà in piedi in un Palermo che sembrava la squadra più attrezzata per puntare alla Serie A, ma che dopo essersi fatto staccare dall'Empoli non ha più trovato la quadratura del cerchio. Dall'altra parte il Bari ha perso solo una delle ultime quattordici partite di campionato, pareggiando però ben sette volte in questo stesso periodo (e in particolare nelle ultime undici partite).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita Palermo Bari si potrà seguire in diretta tv esclusiva con un abbonamento Sky, collegandosi sui canali 201, 206 e 251 del satellite (rispettivamente Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD) e in diretta streaming video via internet connettendosi al sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO BARI

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Barbera di Palermo. I padroni di casa rosanero scenderanno in campo con Pomini in porta, Rispoli schierato in posizione di terzino destro e il norvegese Aleesami schierato in posizione di terzino sinistro, con lo sloveno Struna e il serbo Rajkovic difensori centrali. A centrocampo, i centrali saranno il bosniaco Jajalo e il bulgaro Chochev, con Murawski esterno laterale di sinistra e il macedone Trajkovski schierato sulla fascia destra. L'altro macedone Nestorovski tornerà titolare in attacco al fianco di La Gumina. Risponderà il Bari con Micai tra i pali, Sabelli sull'out difensivo di destra e il match winner della sfida interna contro l'Entella, lo sloveno Balkovec, sull'out difensivo di sinistra. Lo slovacco Gyomber e Marrone saranno i centrali della retroguardia, mentre nel terzetto di centrocampo partiranno titolari lo scozzese Henderson, l'albanese Basha e Iocolano. In attacco, nel tridente al fianco del maliano Karamoko Cissé saranno schierati Improta e Galano.

TATTICA E PRECEDENTI

Il nuovo allenatore del Palermo, Roberto Stellone, schiererà la squadra con il 4-4-2, mentre il tecnico del Bari, Fabio Grosso, insisterà tatticamente con il 4-3-3. Il match d'andata di questo campionato ha visto il Palermo ottenere una rotonda vittoria sul campo dei pugliesi, allo stadio San Nicola di Bari, tre a zero con le reti messe a segno da Rispoli, Trajkovski e Coronado, tutte nella seconda frazione di gioco. Rosanero vittoriosi anche nell'ultimo precedente di campionato disputato a Palermo, due a uno il primo marzo 2014 con gol di Lafferty e Dybala e momentaneo pari pugliese di Galano. Ultima vittoria del Bari a Palermo datata 18 maggio 1997, vittoria biancorossa con il punteggio di due a uno sempre nel campionato di Serie B.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse sul match indicano i siciliani come favoriti per la conquista dei tre punti, con Eurobet che propone a 2.10 la quota per la vittoria casalnga, Snai che offre a 3.25 la quota dell'eventuale pareggio e William Hill che quota 3.75 la possibilità del successo pugliese allo stadio Barbera. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Betclic propone a 2.10 la quota dell'over 2.5 e a 1.62 la quota dell'under 2.5.

