Probabili formazioni/ Real Madrid Bayern: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Champions league)

Probabili formazioni Real Madrid Bayern: diretta tv, e le ultime notizie sugli 11 attesi in campo al Bernabeu per la Champions league. Tanti gli assenti annunciati.

30 aprile 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Real Madrid Bayern (LaPresse)

Si giocherà domani nel caldo scenario del Santiago Bernabeu la sfida tra Real Madrid e Bayern Monaco, ritorno della semifinale della Champions League, il cui fischio d’inizio è già stato fissato per le ore 20.45. Il match è quanto mai decisivo: domani sera si conoscerà la prima finalista per la coppa più importante del continente e possiamo dire che la squadra di Zidane partirà con una marcia in più. Oltre al fattore campo infatti, va ricordato che il Blancos hanno dalla loro l’ottimo successo per 2-1 conseguito pochi giorni fa in terra tedesca. Un risultato certo non netto ma che dona particolare fiducia all’ambiente visto poi la lunga lista di infortunati a cui Heynckes dovrà fare i conti. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Real Madrid-Bayern Monaco.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la sfida tra Real Madrid e Bayern Monaco verrà trasmessa in diretta tv in chiaro: un appuntamento dunque accessibile a tutti su Canale 5, con possibilità di diretta streaming video su Video Mediaset. Naturalmente gli abbonati al digitale terrestre a pagamento potranno seguire la semifinale di Champions League anche su Premium Sport e Premium Sport HD e, in assenza di un televisore, in diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID BAYERN MONACO

LE MOSSE DI ZIDANE

Ovviamente il 2-1 firmato nel match di andata non mette al sicuro il Real Madrid come il suo tecnico Zidane, che ovviamente punterà sulla propria formazione titolare per la sfida al Santiago Bernabeu. Non a caso il tecnico francese ha messo a riposo la maggior parte del suo 11 in occasione del match della Liga contro il Leganes, comunque vinto. Ecco quindi che nel 4-3-1-2 dovremmo rivedere l’ottimo Keylor Navas tra i pali con di fronte a se il quartetto difensivo con Varane e Nacho al centro. Con Carvajal out per una lesione muscolare, ecco che Sergio Ramos dovrà far coppia con Marcelo sull’esterno, benchè Achraf rimanga a disposizione dalla panchina. In mediana appaiono confermati Casemiro, Modric e Kroos mentre in attacco dovremmo vedere Vazquez sulla trequarti con Cristiano Ronaldo e Asencio chiamati sulle due punte: Isco lamenta infatti di un problema alla spalla.

LE SCELTE DI HEYNCKES

Più problematico il lavoro di Heynckes nello stilare le probabili formazioni del Bayern Monaco: il tecnico ha perso anche Jerome Boateng, ma per fortuna avrà la possibilità di mettere in panchina diversi volti nuovi che già in campionato pochi giorni hanno dimostrato grandi cose. Facendo comunque riferimento al 4-3-3 visto in campo per la Champions league pochi giorni fa con il Real possiamo dire che sarà il 4-3-3 il modulo di riferimento. Vedremo quindi ancora tra i pali Ulreich, ma senza Boateng il tecnico è costretto a fare qualche modifica in più nel solito reparto a 4: i tedeschi dovrebbero però ritrovare Alaba e che quindi farà coppia con Kimmich sull’esterno per lasciare spazio a Sule e Hummels al centro del settore. Minor problemi per la mediana, con il terzetto formato da Thiago Alcantara, Javi Martinez e James Rodriguez: mancherà qui Muller, spostato in attacco vista l’assenza praticamente annunciata di Robben per infortunio. Nel tridente vedremo quindi la maglia numero 25 del Bayern Monaco, con Ribery e Lewandoswski prima punta.

IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-1-2): 1 Keylor Navas; 4 Ramos, 5 Varane, 6 Nacho, 12 Marcelo; 10 Modric, 14 Casemiro, 8 Kroos; 17 Vazquez, 7 Cristiano Ronaldo, 20 Asensio. all. Zidane

BAYERN MONACO (4-3-3): 26 Ulreich; 32 Kimmich, 4 Sule, 5 Hummels, 27 Alaba; 6 Thiago Alcantara, 8 Javi Martinez, 11 James Rodriguez; 25 Muller, 9 Lewandowski, 7 Ribery. All. Heynckes

