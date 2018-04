Rugby, 18enne Amatori Parma batte la testa dopo placcaggio/ Ravenna, Rebecca Braglia è gravissima

Rugby: a Ravenna una giocatrice di 18 anni dell’Amatori Parma è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Cesena dopo un contrasto di gioco in una partita di Coppa Italia

30 aprile 2018 Mauro Mantegazza

LaPresse

Una giovane giocatrice di rugby, di soli 18 anni, Rebecca Braglia è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena, a causa di quello che sembrava un normale contrasto di gioco, come tanti se ne vedono sui cambi da rugby. Questa volta tuttavia il placcaggio tra due giocatrici ha avuto conseguenze drammatiche per la 18enne di Reggio Emilia che milita nella formazione degli Amatori Parma, impegnata ieri mattina a Ravenna sul campo di via Dismano in una gara di Coppa Italia della categoria seniores femminile. La Braglia sarebbe caduta all’indietro, battendo violentemente la nuca sul terreno di gioco, e ieri sera era ancora ricoverata in prognosi riservata. La Federugby regionale si è subito attivata per accertare l’accaduto e il presidente Giovanni Poggiali è in contatto con la dirigenza della società parmense. In serata è arrivata la decisione di sospendere il campionato. Nel campo di via Dismano era in corso il cosiddetto ‘concentramento’, otto squadre da tutta la regione impegnate nelle eliminatorie in due gironi da quattro. L’incidente si è verificato intorno alle 11.30. Sul campo è atterrato l’elicottero, che ha trasportato la giovane a Cesena.

PARLA IL PRESIDENTE FEDERALE REGIONALE

Queste le parole del presidente regionale Poggiali, riportata da Il Resto del Carlino: “Attendo di avere una ricostruzione precisa di quanto accaduto. Da quanto mi è stato riferito in 15 secondi il medico di campo è intervenuto e ha capito subito la gravità della situazione, anche l’ambulanza e l’elimedica sono arrivate in tempi rapidi. Dai primi riscontri si sarebbe trattato di un normale placcaggio, una situazione di uno contro uno dalla quale è uscita la palla e l’azione si è conclusa con una meta. L’arbitro ha seguito l’azione, quando si è voltato il medico era già in campo». Drammi di questo tipo nel rugby, fa capire il presidente federale, sono molto rari. Gli atleti possono proteggersi con caschetti morbidi o fasciature, come previsto dal regolamento, ma senza obbligo. Il movimento femminile ha numeri limitati ma è in crescita, come dimostrano i buoni risultati recenti nel Sei Nazioni (due vittorie quest’anno), inoltre si cerca di sviluppare il campionato ‘seven’, nel formato che è anche olimpico.

