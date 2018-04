Verona Juventus Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Verona Juventus Primavera: info streaming video e tv del posticipo della 27^ giornata del campionato giovanile. Sono in palio punti pesanti, specie per l'Hellas, in lotta salvezza.

30 aprile 2018 Michela Colombo

Diretta Verona Juventus Primavera (LaPresse)

Verona Juventus Primavera, diretta dall’arbitro Giosuè Mauro D’Apice della sezione di Arezzo, è la partita in programma oggi lunedì 30 aprile 2018: fischio d’inizio fissato per le ore 14.30, quale posticipo della 27^ giornata del primo campionato di categoria. Si chiuderà quindi solo in casa dell’Hellas uno degli ultimi turni della regular season della primavera: in palio anche oggi punti quindi ben pesanti e che potrebbero rivelarsi fondamentali specie per i padroni di casa. Dando un occhio alla graduatoria alla vigilia della 27^ giornata infatti vediamo che il Verona registra solo la 14^ posizione con 25 punti ed è in piena zona play out. Non se la passa meglio la Vecchia Signora, che benchè rimanga ferma alla nona piazza con 34 punti: la squadra bianconera sta vivendo una vera crisi di risultati. Per la formazione di Del Canto infatti la vittoria manca in campionato dal derby con il Torino nello scorso 17 febbraio. Che possa essere questa l’occasione giusta per i giovani bianconeri?

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita fra Verona e Juventus Primavera, valida per la 27^ giornata del Campionato Primavera 1, sarà visibile in diretta tv gratuitamente su Sportitalia, che trasmetterà in chiaro (ma anche sulla piattaforma satellitare Sky per gli abbonati) il match. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di seguire la sfida anche se non potrete mettervi davanti a un televisore all’ora di Verona-Juventus Primavera: basterà collegarvi all’indirizzo Sportitalia.com, e trovare la sezione dedicata alla diretta streaming video del canale sportivo.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA JUVENTUS

Appare ben difficile ipotizzare quale possa essere la soluzione del tecnico bianconero per disegnare le probabili formazioni della Juventus, visto che Del Canto ha sperimentato 5 moduli diversi negli ultimi 5 turni del campionato primavera, non trovando mai la vittoria. E’ quindi possibile che Del Canto metta in campo i suoi sul 4-4-1-1 visto contro l’Inter pochi giorni fa come pure virare sul 3-4-2-1 o tornare su un centrocampo a cinque. Seguendo la prima ipotesi per l'11 della Vecchia Signora vedremo tra i pali il solito Loria, con davanti a se Zanandrea e Capellini al centro: toccherebbe al duo Tripaldelli-Vogliacco occuparsi delle corsie più esterne. Per la mediana Fernardes e Nicolussi occuperanno i settori centrali, con Muratore e Di Pardo ai lati: dalla panchina però scalpita Montaperto. Poche novità sui nomi dei terminali offensivi: spazio quindi a Olivieri e Del Sole.

Con le idee molto più chiare il tecnico del Verona Primavera Antonio Porta che per la sfida contro la Juve potrebbe confermare molti degli 11 scesi in campo contro il Napoli pochi giorni fa. Ecco quindi che sarà il rombo 4-3-1-2 il modulo di partenza dell’Hellas: tra i pali non mancherà Borghetto, con di fronte a sè il quartetto con Galazzini, Banoya, Cherubin e Nigretti. Qualche movimento in mediana dove Felippe rischia il posto a favore di Aloisi: reparto completato da Dentale e Saveljevs. Confermato sulla trequarti Stefanec, in gol contro i campani: di fronte però sulle due punte sia Tupta che Amayah rischiano il posto a favore di Buxton e Lisi.

