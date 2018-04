Video/ Benevento Udinese (3-3): highlights e gol della partita (Serie A 35^ giornata)

Video Benevento Udinese (3-3): highlights e gol della partita di Serie A per la 35^ giornata. Le immagini salienti del match al Vigorito (domenica 29 aprile 2018)

30 aprile 2018 Alessandro Rinoldi

Video Benevento Udinese, Serie A (Foto LaPresse)

Allo Stadio Ciro Vigorito il Benevento ferma l'Udinese con uno spettacolare 3 a 3. Nel primo tempo della partita per la 35^ giornata di Serie A, dopo una fase di studio iniziale, le due squadre si rispondono annullandosi nel giro di dieci minuti quando Widmer, sulla punizione battuta da Balic, porta in vantaggio i friulani al 13' con un colpo di testa e Viola, sul cross dalla sinistra di Venuti, pareggia subito al 22' nello stesso modo. Durante il secondo tempo le emozioni non mancano e l'espulsione di Cataldi al 56' per doppio cartellino giallo non frena i campani, capaci di completare il sorpasso al 76' con Coda su calcio di rigore, concesso dal VAR per fallo di mano di Pezzella. Tuttavia, la doppietta di Lasagna tra il 78' ed il 79' ribalta nuovamente la situazione e ci pensa dunque il colpo di testa di Sagna, sul corner di Viola, a chiudere definitivamente i conti al 90'. Il punto conquistato permette al Benevento di portarsi a quota 18 ed all'Udinese, sempre a secco di vittorie da circa tre mesi, di raggiungere i 34 punti in classifica.

STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro, a partire dal possesso palla favorevole all'Udinese con appena il 52%, emerge come il pareggio sia stato sostanzialmente un risultato giusto. In palleggio i bianconeri si sono distinti per aver riconquistato più palloni rispetto agli avversari, 36 a 27 con 8 per Behrami, oltre ad averne persi un numero inferiore, 24 a 36 con 9 per Widmer, ma in fase offensiva è evidente l'equilibrio: i campani sono avanti sui friulani per occasioni da goal, 7 a 6 con 3 per Lasagna, così come per le conclusioni nello specchio della porta, 7 a 6 con 3 ancora per Lasagna nonostante l'11 a 12 nei tiri totali. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'Udinese è stata la squadra più fallosa visto il 16 a 10 nei falli commessi e l'arbitro Maresca, della sezione di Napoli, ha estratto il cartellino giallo 7 volte ammonendo rispettivamente Venuti, Cataldi, espulso per doppio giallo, e Brignola da un lato, Behrami, Balic e Pezzella dall'altro.

