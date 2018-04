Video/ Bisceglie Casertana (2-1): highlights e gol della partita (Serie C 37^ giornata)

Video Bisceglie Casertana (2-1): highlights e gol della partita di Serie C 37^ giornata, del girone C. Importante vittoria per i pugliesi (29 aprile).

Video Bisceglie Casertana (LaPresse)

Il Bisceglie batte 2-1 la Casertana. Risolo e Montanaro portano avanti i pugliesi che nel finale soffrono il ritorno degli avversari, in gol con Turchetta. Con questo successo il Bisceglie sale a quota 42. Nel prossimo turno sarà ospite del Fondi. La Casertana resta a 47. Nel prossimo turno ospiterà il Matera. Mancini schiera il Bisceglie con il 3-5-2. In porta Crispino, difesa con Diallo, Petta e Delvino. A centrocampo da destra verso sinistra Giron, Vrdoljak, Risolo, Prezioso e Dentello Azzi. In attacco la coppia Messina-Montinaro. Modulo speculare scelto da D'Angelo. In porta Forte, in difesa Polak, Lorenzini e Rainone. In mezzo da destra verso sinistra Meola, De Rose, Santoro, D'Anna e Pinna. In attacco De Vena e Padovan. CLICCA QUI PER I VIDEO HIGHLIGHTS

SINTESI PRIMO TEMPO

Discesa sulla destra di Azzi, chiude la difesa della Casertana. Ma il Bisceglie resta in attacco. Imbucata centrale di Santoro a cercare De Vena. Palla troppo lunga, ci arriva Crispino. Prova ad uscire dal guscio la Casertana, Bisceglie che contiene bene. Al 18esimo il Bisceglie passa in vantaggio. Imbucata centrale su cui la difesa della Casertana dorme. Risolo ha il tempo di controllare e di battere Forte per il vantaggio dei padroni di casa. Prova a reagire la Casertana dopo lo svantaggio. Ci prova Padovan. Diagonale dell'attaccante ospite bloccata da Crispino. Al 23esimo il portiere del Bisceglie, Crispino salva il risultato: De Vena stacca di testa a colpo sicuro ma trova una pregevole risposta da parte dell'estremo difensore dei pugliesi. Molto imprecisa in fase di costruzione di gioco la Casertana. Bisceglie ordinato e molto veloce nelle ripartenze. Palla tagliata in mezzo, non esce Crispino, ma sul secondo palo nessuno è capace di deviare verso la porta. Casertana ancora pericolosa. Perde l'attimo il Bisceglie che si era nuovamente lanciato in contropiede. Recupera la difesa della Casertana. Spinge Pinna sulla sinistra, ma l'ex Cosenza si trascina la palla sul fondo. Ancora molto bravo in uscita Crispino che anticipa un avversario su un bel lancio di De Rose. Nel finale di primo tempo i campani conquistano un paio di corner senza però riuscire a concludere.

SINTESI SECONDO TEMPO

Cambio nel Bisceglie: dentro Jovanovic, fuori Messina. Comincia in attacco la Casertana: cross di Meola per D'Anna, esce in anticipo Crispino. Ci prova Meola. Tentativo con il destro deviato, palla in angolo. Ecco anche il tentativo di Polak. Colpo di testa deviato, ennesimo corner. Poco dopo Pinna tenta la conclusione che viene smorzata, la palla arriva sui piedi di De Vena che da due passi spedisce sul fondo: incredibile errore. Cambio nella Casertana: dentro Turchetta per Santoro. Qualche istante dopo dentro Rajcic, fuori Rainone. Al 61esimo arriva il raddoppio. Sulla punizione a due in area si genera una mischia furibonda, la palla schizza sui piedi di Jovanovic che scarica una potente conclusione su cui Forte non può nulla. La Casertana non ci sta e subito la riapre. Traversone di De Rose, Padovan tocca con la testa e la sfera schizza sui piedi di Turchetta che, da posizione defilata, batte Crispino: 2-1. Casertana subito vicina al pareggio. Percussione di De Rose, diagonale che sfiora il palo e va sul fondo. Doppio cambio nel Bisceglie: dentro Markic e Ayina per Prezioso e Azzi. Cambio anche nella Casertana: dentro Alfageme, fuori De Vena. Ci prova Padovan. Colpo di testa su cross di Rajcic, blocca Crispino. Padovan intanto si mangia di tutto. Discesa di Turchetta sulla sinistra, palla in mezzo con l'attaccante che, tutto solo, spara sul fondo clamorosamente. Poco dopo sponda di Alfageme che trova il compagno, capace di sbagliare da ottima posizione con Crispino praticamente battuto. Cambio nel Bisceglie: fuori Risolo, dentro D'Ancora. Ci prova pure Alfageme. Colpo di testa sul fondo, Casertana vicina al pari. Cambio nella Casertana: fuori Meola, dentro Tripicchio. Al 91esimo sempre Alfageme si divora un'altra rete. Colpo di testa da distanza ravvicinata che scavalca Crispino e sta per infilarsi in rete, è fondamentale il salvataggio sulla linea di Diallo.

