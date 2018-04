Video/ Feralpi Salò Triestina (4-1): highlights e gol della partita (Serie C 37^ giornata)

Video Feralpi Salò Triestina (4-1): highlights e gol della partita di Serie C 37^ giornata del girone B. Netto successo della squadra lombarda (29 aprile).

Video Feralpisalò Triestina (LaPresse)

La Feralpi Salò vince 4-1 in casa contro la Triestina. Aprono le danze Magnino e Parodi, poi nella ripresa Coletti accorcia ma ci pensano Paolo Marchi e Rocca a chiudere la contesa. Feralpi che liquida la Triestina e mette in cassaforte i play off. La Triestina resta invece ferma a quota 42 punti. Feralpisalò in campo con il 3-5-2. Tra i pali Livieri, in difesa Ranellucci, P. Marchi e Tantardini. A centrocampo da destra verso sinistra Vitofrancesco, Magnino, Staiti, Raffaello e Parodi. In attacco Guerra e M. Marchi. Princivalli replica con il 4-3-3. In porta Boccanera, in difesa Libutti, Aquaro, Lambrughi e Maesano. A centrocampo Acquadro, Coletti e Porcari, in zona offensiva Mensah, Pozzebon e Bracaletti. CLICCA QUI PER I VIDEO HIGHLIGHTS

SINTESI PRIMO TEMPO

La prima occasione è costruita dalla Triestina. Palla morbida di Coletti sull'out di destra con Pozzebon che effettua la sponda in mezzo. La sfera finisce dalle parti degli attaccanti alabardati ma l'arbitro Guida vede un fallo in attacco da parte della formazione ospite. Punizione Feralpi dalla propria area. Poco dopo si sblocca il risultato. Bella azione articolata dei leoni del garda che riescono a crossare al termine di un titi taka sull'out di destra. Sponda aerea da parte di Marchi che appoggia nell'area piccola per l'accorrente Magnino. Deviazione di prima col piatto destro che si infila sotto la traversa: 1-0. Provano a reagire gli ospiti. Buona sovrapposizione a sinistra da parte del terzino alabardato Maesano, assistito da un passaggio di Bracaletti. Il cross del difensore cerca in area Pozzebon ma è buono il posizionamento dei giocatori della Feralpi. Ci prova Marchi. Contropiede feralpese con il centravanti che esplode il sinistro dalla distanza: para senza problemi il portiere Boccanera, il tiro è centrale. Riparte la Triestina. Azione palla al piede di Mensah che si accentra e cerca un passaggio per Bracaletti. Palla che rimpalla su un difensore e che viene poi raccolta dal portiere della Feralpi. I padroni di casa raddoppiano alla mezzora. Eccellente ripartenza con la combinazione sull'out di destra con Guerra che lancia con un preciso rasoterra Vitofrancesco. Il terzino crossa basso in area mancando Marchi nell'area piccola. Sul versante esterno dell'area di rigore, però, arriva Parodi che mette a rete con la porta sguarnita: 2-0. Ammonito Porcari. Fallo da parte del numero 17 della Triestina sull'out di destra nel tentativo di ottenere il possesso della sfera. Ci prova Bracaletti. Tiro cross dalla fascia sinistra da parte del numero 10 della Triestina: palla che punta la rete a gran velocità ma che non preoccupa il portiere Livieri. Prima dell'intervallo Lambrughi raccoglie un cartellino giallo.

SINTESI SECONDO TEMPO

Cambio Triestina: Codromaz entra per Maesano tra gli alabardati. Tentativo dal limite di Aquadro: Parodi è ben appostato e devìa sul nascere la sfera in rimessa laterale. Ammonito intanto Ranellucci. Fallo del difensore della Feralpi su Mensah, abile a sfuggirgli dopo un duello fisico. Punizione per la Triestina dal limite destro dell'area di rigore. Ci prova Pozzebon. Ennesimo cross morbido da parte di Coletti che pesca in area di rigore il centravanti. Colpo di testa non ben indirizzato a rete da parte del centravanti alabardato, sarà solo rimessa dal fondo. Tentativo di Bracaletti. Azione in dribbling del numero dieci della Triestina che si incunea in area duellando spalla a spalla con Marchi. Tiro di sinistro rasoterra che risulta centrale per il portiere avversario, Livieri, che blocca. Bordata di Coletti che punta la rete ma che trova anche la pronta opposizione di un avversario, palla nuovamente presa in possesso però dai giocatori della Triestina. La Feralpi c'è. Vitofrancesco scappa a destra e crossa in mezzo con il movimento in area di Marchi e Raffaello: occasione sprecata con il traversone che finisce fuori. Al 62esimo Mattia Marchi chiede un penalty ma è tutto fermo: l'attaccante era scappato in profondità su una verticalizzazione ed era stato fermato con un fallo a gamba alta da parte di Lambrughi. Tutto fermo però per fuorigioco fischiato all'attaccante della Feralpi. Ammonito Paolo Marchi. Cambio Triestina: fuori Porcari, dentro Rachid Arma per gli alabardati. Entra anche Bajic tra le fila degli ospiti. Prenderà il posto di Libutti. Al 73esimo i friulani la riaprono su calcio piazzato. Fantastico destro a giro morbido di Coletti che sfiora il palo alla destra di Livieri e si infila in rete. Cambio per la Feralpi. Fuori Mattia Marchi per Ferretti. Esce anche Raffaello tra i leoni del Garda. Dentro al suo posto Rocca. Calcio d'angolo ottenuto e rapidamente battuto dai gialloblù: Marchi arriva di gran carriera dalla difesa e trova impreparata la difesa alabardata. Vitofrancesco lo vede da lontano e gli mette un pallone al bacio per la deviazione di testa: 3-1. Ammonito Lambrughi. Fallo tattico su Guerra da parte del difensore della Triestina, è il secondo giallo. Espulsione dunque per il difensore della Triestina. Alabardati in dieci. Cambio Triestina, fuori Acquadro per Gasparini. Entra anche Finazzi per Pozzebon tra i biancorossi. Cambio per la Feralpi. Fuori Guerra, al suo posto dentro Fabian Ponce. Entra anche il regista Dettori tra i padroni di casa. Al suo posto fuori Staiti. Al 91esimo arriva il poker. Contropiede facile per la Feralpi che in quattro contro due può distendersi nella metà campo avversaria: Ferretti serve in area Rocca che di piatto destro mette la sfera sul palo lontano non lasciando speranze al portiere avversario.

