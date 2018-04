Video/ Juve Stabia Siracusa (1-0): highlights e gol della partita (Serie C 37^ giornata)

Video Juve Stabia Siracusa (1-0): highlights e gol della partita di Serie C 37^ giornata del girone C. Le Vespe ipotecano il quarto posto (29 aprile).

Video Juve Stabia Siracusa (LaPresse)

Juve Stabia Siracusa, partita che è terminata con la vittoria per 1-0 dei padroni di casa, si accende subito con la giocata di Giordano che obbliga Branduani alla prima parata del match. I padroni di casa provano a rispondere sfruttando un'indecisione difensiva avversaria. Simeri spedisce il pallone in porta da ottima posizione, ma non fa i conti con Turati che si oppone in extremis. Tante emozioni: Calil di testa chiama in causa Branduani. Siracusa ancora insistente con Calil, che colpisce il legno. La formazione di casa macina gioco e resta attiva sul fronte offensiva. Poi occasione per Simeri di testa, i siciliani si salvano con un bell'intervento di Tomei. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI JUVE STABIA SIRACUSA

SECONDO TEMPO

Nella ripresa Branduani torna protagonista con una bella parata per la Juve Stabia. Simeri replica con una girata che rotola sul fondo. Alla mezzora è Allievi a chiamare in causa il portiere dei siciliani, sfiorando il vantaggio con un colpo di testa. Le occasioni si susseguono da una parte e dall'altra. Quella decisiva arriva nel finale, grazie ad un rigore realizzato da un freddo Mastalli dopo un fallo subito da Berardi. Per la Juve Stabia il quarto posto nel girone C è ormai ipotecato.

