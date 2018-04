Video/ Matera Catania (2-1): highlights e gol della partita (Serie C 37^ giornata)

Video Matera Catania (2-1): highlights e gol della partita di Serie C 37^ giornata del girone C. Sconfitta pesante per i siciliani in Basilicata (29 aprile)

Matera Catania è finita 2-1 per i padroni di casa e in questo modo i siciliani hanno perso anche il secondo posto nel girone C di Serie C. Gara subito vibrante con la rete annullata a Curiale che ha sollevato parecchie polemiche sulle due panchine. Non è un caso, infatti, che a fine gara i tesserati rossazzurri abbiano optato per il silenzio stampa. In evidenza nel primo tempo c'è sicuramente un Di Livio in forma straordinaria per i padroni di casa. Il numero 32 trova la rete del vantaggio al quarantaduesimo e sforna l'assist decisivo a fine gara per Sernicola. Il Catania non fa da spettatore e grazie alla iniziative offensive di Russotto crea non pochi problemi alla retroguardia lucana. Il numero 7 degli etnei realizza la rete del momentaneo pareggio del Catania e chiama in causa diverse volte Golubovic. Il Catania manca nella coralità, il Matera si dimostra più compatto e fa sua la sfida che vale i tre punti. Per i rossoazzurri, adesso, la priorità è recuperare quanto prima Francesco Lodi per la parte finale della stagione.

IL TABELLINO

Matera-Catania 2-1 Marcatori: 42' Di Livio, 49' Russotto, 90' Sernicola. Matera (3-4-3) 1 Golubovic; 5 Scognamillo, 28 De Franco, 15 Di Sabatino; 17 Sernicola, 20 Maimone, 14 De Falco (Dugandzic 54'), 27 Casoli; 32 Di Livio, 7 Sartore (Salandria 66'), 33 Tiscione (59' Mattera). All. Auteri. Catania (4-3-3) 12 Pisseri; 21 Esposito (Semenzato 57'), 4 Aya, 26 Bogdan, 8 Porcino; 6 Rizzo (Mazzarani 57'), 27 Biagianti (Barisic 82'), 17 Bucolo (Fornito 70'); 7 Russotto, 11 Curiale, 23 Di Grazia (Manneh 70'). All. Lucarelli. Arbitro: Marchetti di Ostia Lido.

