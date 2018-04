Video/ Mestre Santarcangelo (0-4): highlights e gol della partita (Serie C 37^ giornata)

Video Mestre Santarcangelo (risultato finale 0-4): highlights e gol della partita, valida nella 37^ giornata di Serie C. Grande successo dei romgnoli fuori casa!.

Video Mestre Santarcangelo (LaPresse)

Il Santarcangelo stravince a Mestre: 0-4. Vittoria netta e ineccepibile. I romagnoli vanno subito in vantaggio con Piccioni, per poi arrotondare prima dell’intervallo con Di Santantonio e Cappellini. Nel finale di gara ecco lo 0-4 firmato da Strkalj. Con questo prezioso successo la squadra di Zeman si avvicina alla salvezza, portandosi a quota 36. Brutta battuta d'arresto per quella di Zironelli, che resta a 46. Domenica prossima nell'ultima giornata di campionato il Mestre farà visita al Sudtirol. Derby per il Santarcangelo, che ospiterà il Ravenna. CLICCA QUI PER I VIDEO HIGHLIGHTS DI MESTRE SANTARCANGELO

SINTESI PRIMO TEMPO

Mestre in campo con il 3-5-2. Tra i pali Gagno, in difesa Gritti, Perna e Politti. A centrocampo da destra verso sinistra Lavagnoli, Casarotto, Boscolo, Beccaro e Fabbri. In attacco Spagnoli e Neto Pereira. Karel Zeman replica con il 4-3-3. In porta Bastianoni, linea difensiva composta da Toninelli, Briganti, Lesjak e Sirignano. A centrocampo Di Santantonio, Dalla Bona e Moroni. In avanti Bussaglia, Piccioni e Capellini. Prima chance per i romagnoli. Grande anticipo di Briganti che chiede e ottiene il triangolo a Piccioni, provvidenziale la chiusura di Gritti. Poco dopo Lesjak mette in difficoltà Bastianoni con un retropassaggio avventato, il portiere riesce a cavarsela con i piedi. Clamorosa palla gol per i romagnoli al nono, Di Santantonio si presenta a tu per tu con Gagno ma conclude troppo centralmente, facilitando la respinta del portiere arancionero. Il gol arriva al 12esimo. Assist sontuoso con il tacco di Dalla Bona, per Piccioni che tutto solo davanti a Gagno non sbaglia. Decimo gol in campionato per lui. Mestre subito vicino al pari. Gran palla di Neto Pereira per lo scatto in profondità di Spagnoli che con il sinistro calcia sopra la traversa. Tante difficoltà fino a questo momento per la squadra di Zironelli che non riesce a sviluppare il proprio gioco. Ben messo in campo il Santarcangelo, con il suo 4-3-3. I romagnoli attendono per poi ripartire in contropiede. Sponda di Spagnoli, per il tiro di Beccaro. Pallone alle stelle. Al 31esimo il Santarcangelo raddoppia con Di Santantonio. Erroraccio di Gritti che perde una palla sanguinosa, avviando la letale ripartenza dei romagnoli, finalizzata dalla conclusione dell'ex Brescia: 0-2. Sassata dai 25 metri di Boscolo, di poco sopra la traversa. Altra incredibile amnesia della retroguardia di casa, Gagno ci mette una pezza respingendo con i pugni il destro di Piccioni. Al 39esimo sfiora il tris la formazione romagnola, che sta sfruttando le praterie concesse dal Mestre. Gran destro, fuori di un soffio da parte di Cappellini. L'esterno si rifà subito dopo. Ancora un errore della inguardabile difesa arancionera, ne approfitta Capellini che rientra bene sul destro e batte Gagno. Fine primo tempo.

SINTESI SECONDO TEMPO

Primo cambio per il Santarcangelo. Esce Piccioni, al suo posto Strkalj. Tripla sostituzione per il Mestre: entrano Martingago, Sottovia e Stefanelli, escono Gritti, Fabbri e Neto Pereira. Ammonito Toninelli. Ed è un cartellino giallo pesante, era diffidato e salterà quindi l'ultima gara della regular season. Seconda sostituzione per Zeman. Fuori Bussaglia, dentro Spoljaric. Azione insistita di Martignago, fermato fallosamente da Dalla Bona, che viene ammonito. Ci prova Beccaro. Gran botta da fuori area, deviata in calcio d'angolo da un attento Bastianoni. Buona chance per il Mestre. Problema fisico per Moroni, costretto ad abbandonare il campo. Terza sostituzione quindi per il Santarcangelo. Al suo posto entra Maini. Al 73esimo arriva il poker. In contropiede Strkalj resiste alla trattenuta di Politti e trafigge Gagno con una conclusione potente e angolata. Primo centro in campionato per lui. Esaurisce i cambi Zironelli. Escono Lavagnoli e Beccaro, entrano Bonaldi e Rubbo. Traversa di Sottovia. Bella giocata del numero 23 che si porta il pallone sul sinistro e scarica un gran tiro che incoccia il legno. Doppio cambio per gli ospiti: fuori Toninelli e Sirignano dentro Moloku e Broli.

