Video/ Ravenna Sudtirol (1-2): highlights e gol della partita (Serie C 37^ giornata)

Video Ravenna Sudtirol (1-2): highlights e gol della partita di Serie C 37^ giornata del girone B. Grande colpaccio degli altoatesini in Romagna (29 aprile).

30 aprile 2018 Fabio Belli

Video Ravenna Sudtirol (LaPresse)

Gran colpo esterno del Sudtirol in casa del Ravenna con il punteggio di 1-2. Vittoria fondamentale visto che gli altoatesini con questo successo passano al secondo posto in compagnia di Reggiana e Sambenedettese nel girone B di Serie C, e l’ultima giornata sarà un’appassionante volata per la seconda piazza, con il Sudtirol che proverà a sfruttare l’impegno interno contro il Mestre. Questo ko interno si rivela invece il capolinea del sogno play off per il Ravenna, che chiude la prima frazione di gioco sotto di due reti a causa della doppietta di Candellone, che prima sfrutta un bel servizio di Broh al 17’, e poi al 40’ sfrutta un passaggio di Fink piazzando il pallone sotto l’incrocio dei pali. Uno-due micidiale in un primo tempo dominato dal Suditirol, col Ravenna costretto dopo 9’ anche al cambio forzato tra Erik Ballardini e Rossi. CLICCA QUI PER I VIDEO HIGHLIGHTS DI RAVENNA SUDTIROL

SECONDO TEMPO

Nella ripresa però i padroni di casa riescono a far leva sull’orgoglio e cambiano passo, accorciando le distanze dopo appena 3’ grazie a Marzeglia, che di testa trasforma in assist una conclusione sbilenca di De Sena. Il Sudtirol arretra il proprio baricentro, accorgendosi della maggiore vivacità della formazione di casa, ma resta pericoloso in contropiede. Gli altoatesini sfiorano l’1-3, ma nel recupero è il portiere Offredi a sventare l’ultimo pericolo, su conclusione di Maistrello che per poco non regala il pari al Ravenna. Ma il risultato non cambia più ed ora il Sudtirol può sognare il secondo posto finale nella regular season, con la conseguente possibilità di partire in pole position nei play off, saltando il primo turno eliminatorio.

© Riproduzione Riservata.