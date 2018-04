Video/ Reggiana Padova (1-1): highlights e gol della partita (Serie C 37^ giornata)

Video Reggiana Padova (1-1): highlights e gol della partita di Serie C per la 37^ giornata del girone B. Dal big-match della domenica arriva un pari (29 aprile)

30 aprile 2018 Fabio Belli

Video Reggiana Padova (LaPresse)

Reggiana Padova finisce con un pareggio per 1-1. La sfida era una passerella per un Padova che aveva già festeggiato la settimana scorsa il matematico ritorno in Serie B. Non lo era per una Reggiana che, mancando la vittoria contro la capolista, si vede ora appaiata al secondo posto dalla Sambenedettese e dal Sudtirol: per la seconda piazza sarà volata a tre all’ultima giornata. La partita è stata piacevole e i maggiori rimpianti per la mancata vittoria sono sicuramente per la Reggiana, che ha dominato due terzi di gara per sparire di scena però nel finale. Primo tempo con i granata pericolosi con delle conclusioni di Cianci e di Riverola su punizione, ma per il vantaggio dei padroni di casa bisogna attendere il 35’: perfetto inserimento di Cianci nell’area biancoscudata su passaggio filtrante di Bobb, e il portiere del Padova Merelli viene superato da un morbido pallonetto. Al 28’ nel Padova era entrato Candido per un infortunio lamentato da Guidone, e questo ingresso si rivelerà decisivo per la squadra allenata da Bisoli.

IL SECONDO TEMPO

La capolista rischia di capitolare a inizio ripresa con una gran botta di Cattanero che sfiora il raddoppio per la Reggiana. Poi proprio Candido al 27’ riequilibra il match con una bella conclusione di destro, sfruttando un assist di Mazzocco. Il finale di gara è tutto di matrice biancoscudata, con uno sciagurato rinvio di Facchin che permette a Sarno di involarsi verso la porta, ma il sinistro che poteva regalare il sorpasso al Padova finisce a lato. Giusto pari finale, il Padova saluta prima della festa finale all’ultima giornata all’Euganeo, per la Reggiana il campionato di fatto ricomincia adesso, tra corsa al secondo posto e play off.

