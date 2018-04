Video/ Renate Fermana (2-0): highlights e gol della partita (Serie C 37^ giornata)

Video Renate Fermana (2-0): highlights e gol della partita di Serie C 37^ giornata del girone B. Playoff assicurati per la formazione brianzola (29 aprile).

30 aprile 2018 Fabio Belli

Video Renate Fermana (LaPresse)

Importante successo interno per il Renate, che dopo un campionato double face riesce comunque a festeggiare l’obiettivo del raggiungimento dei play off nel girone B. 2-0 alla Fermana in una partita sostanzialmente dominata dai brianzoli, ma grazie ai risultati arrivati dagli altri campi nel girone B di Serie C, in particolare il pareggio del Teramo, anche i marchigiani possono brindare alla salvezza. Match che vede il Renate partire a testa bassa e collezionare occasioni da gol nel primo tempo, che non vengono però sfruttate dai padroni di casa. Di Gennaro si rende pericoloso in due occasioni a inizio gara, poi al 41’ clamoroso doppio palo del Renate, legno colpito prima da Gomez su calcio di punizione, poi proprio da Di Gennaro avventatosi sulla sfera. Palo da due passi e la partita sembra stregata, ma la Fermana è quasi nulla in attacco e anche nel secondo tempo è il Renate a condurre le danze. CLICCA QUI PER I VIDEO HIGHLIGHTS

SECONDO TEMPO

Il gol che sblocca il match arriva al 5’ della ripresa sempre grazie a Di Gennaro, che si conferma uomo partita staccando bene di testa su cross da calcio d’angolo. Fermana sfortunata al 12’ con Sansovini che salva maldestramente la porta avversaria, poi al 28’ i brianzoli mettono in ghiacco la partita grazie all’italo-argentino Gomez, perfetto nel superare Ginestra di testa su cross perfettamente calibrato da Anghileri. Il finale di gara è accademia pura, col Renate che può festeggiare una vittoria meritata ed ora può pensare alla post season.

© Riproduzione Riservata.