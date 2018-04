Video/ Sampdoria Cagliari (4-1): highlights e gol della partita (Serie A 35^ giornata)

Video Sampdoria Cagliari (4-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 35^ giornata. Trionfo dei blucerchiati tra le mura di casa del Marassi.

30 aprile 2018 Umberto Tessier

Video Sampdoria Cagliari (Foto LaPresse)

La Sampdoria piega il Cagliari con un bellissimo poker firmato da Praet, Quagliarella, Kownacki e Ramirez, per i sardi la rete della bandiera è stata siglata da Pavoletti. Sconfitta pesante per la compagine ospite che rischia tanntissimo in zona retrocessione. Andiamo ora a scoprire le statistiche del match per capire l'andamento dell'incontro. Possesso palla a favore della compagine di Giampaolo con un 60% contro il 40% del Cagliari. I tiri totali del match inquadrano perfettamente una partita senza storia, quattordici a quattro. Per quanto riguarda i numeri personali sono due gli assist totali di Ramirez mentre Quagliarella ha creato quattro occasioni da rete. Ceppitelli ha recuperato cinque palloni mentre Sau ha perso per sette volte la palla. Partita senza storia al Ferraris con la Sampdoria che tiene accese le speranze Europa League.

LE DICHIARAZIONI

Marco Giampaolo, in conferenza stampa, ha parlato della bella vittoria dei suoi, le dichiarazioni sono state raccolte da sampdorianews.net: "Non è stato tutto facile oggi, anzi è stata una partita pesante perchè avevamo l'obbligo di vincere: la squadra è stata brava perché ha fatto una gara di personalità. Eravamo predisposti alla vittoria. Non è comunque stato facile, siamo stati attenti, qualitativi nel primo tempo ed il secondo tempo, a dirla proprio tutto, avremmo potuto gestirla meglio, ma comunque abbiamo capito cosa ci fosse da fare ed infine il gol di Ramirez e la superiorità numerica hanno chiuso la partita. Siamo ancora in corsa per l'Europa. Non avevo attaccanti in panchina e ho preferito portare Ramirez. Mi dispiaceva tenere fuori un centrocampista, perchè i titolari di oggi stavano tutti bene. Praet sa far tutto. I tifosi stanno facendo come i gregari nel ciclismo: ti aiutano nella volata. Ci hanno sempre sostenuto incessantemente: i tifosi oggi sono il valore aggiunto di questa squadra. Kownacki migliora di giornata in giornata, è affidabile. Andersen a breve diventerà appetibile per i più grandi club: dipende solo cosa gli dirà la testa. Brava la Società, bravo chi fa scouting a trovare questi giovani che fanno davvero la differenza. Ai giocatori ho detto che cosa siamo davvero lo capiremo il 20 di Maggio: le prossime due gare, belle e pesanti, ci misureranno sul piano della crescita mentale. La Samp nelle prossime gare può davvero fare quel salto di qualità mentale. Ad oggi, comunque, siamo a più otto e quindi il campionato su noi stessi lo abbiamo vinto. Mi auguro di giocare contro il Sassuolo come se giocassimo in casa". Queste le dichiarazioni di Diego Lopez, amareggiato per una sconfitta pesantissima: "Abbiamo fatto un brutto primo tempo, una brutta prestazione. Così non ai può andare avanti. anche se nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, non conta. dobbiamo chiedete scusa ai nostri tifosi e trovare la forza per una gara difficile come quella che sarà contro la Roma. L'allenatore è sempre in discussione, ma questa è cosa che riguarda la Società. Rientreremo tutti assieme a Cagliari”.

© Riproduzione Riservata.