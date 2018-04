Video/ Trapani Monopoli (2-2): highlights e gol della partita (Serie C 37^ giornata)

Video Trapani Monopoli (2-2): highlights e gol della partita di Serie C per la 37^ giornata del girone C. I siciliani frenano ma sono secondi (29 aprile)

30 aprile 2018 Fabio Belli

Video Trapani Monopoli (LAPRESSE)

Partita ricca di gol e di emozioni allo stadio Provinciale di Erice: Trapani Monopoli finisce 2-2. Alla fine il Monopoli rimonta per due volte lo svantaggio e festeggia la matematica qualificazione ai play off, pur perdendo il quinto posto ad appannaggio del Cosenza. Il Trapani compie invece un passo forse decisivo per il secondo posto, grazie alla contemporanea sconfitta del Catania a Matera. I granata dovranno ora battere il Cosenza all’ultima giornata per vivere in pole position i play off. La squadra allenata da Alessandro Calori aveva chiuso il primo tempo in vantaggio, grazie ad una rete di Murano al 18’ del primo tempo su un bel passaggio filtrante di Marras. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI TRAPANI MONOPOLI

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa però il Monopoli dimostra di non avere alcuna intenzione di arrendersi, e al 24’ arriva l’1-1 firmato da Longo, che corregge in rete una sponda aerea di Mercadante. Il finale di partita è ancor più scoppiettante: prima il Trapani si riporta avanti su rigore al 32’. Corapi non sbaglia dal dischetto su massima punizione assegnata per fallo di mano di Bei nell’area del Monopoli. La squadra allenata da Beppe Scienza ha però mille risorse, e al 42’ manovra un’azione da applausi: Mangni lancia Genchi che a sua volta innesca Paolucci, cross forte e teso sul secondo palo sul quale si avventa Longo, che realizza il gol del 2-2 e la sua personale doppietta. Pari giusto e come detto utile nella rincorsa agli obiettivi di entrambe le formazioni.

