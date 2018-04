Video/ Verona Spal (1-3): highlights e gol della partita (Serie A 35^ giornata)

Video Verona Spal (1-3): highlights e gol della partita di Serie A per la 35^ giornata. Le immagini salienti del match al Bentegodi (domenica 29 aprile 2018)

30 aprile 2018 Umberto Tessier

Video Verona Spal (LaPresse)

La Spal vince la sfida salvezza per 1-3 contro il Verona al Bentegodi con i padroni di casa che, dopo questa sconfitta, hanno un piede e mezzo in serie B. Al vantaggio siglato da Valoti hanno risposto Fares, autorete, Felipe e Kurtic in pieno recupero. Diamo ora uno sguardo alle statistiche del match per capire l'andamento della partita. Possesso palla a favore della Spal, 56% contro il 44% del Verona. Quattoridici invece i tiri totali della Spal contro gli otto della compagine scaligera. Felipe ha scagliato due tiri verso la porta avversaria mentre Antenucci ha creato tre occasioni da gol. Cionek padrone della difesa grazie ad otto palloni recuperati mentre Floccari ha perso per otto volte la sfera. Il Verona, dopo un buon inizio, ha perso il filo di gioco subendo il ritorno della Spal che porta a casa una vittoria importantissima in ottica salvezza.

DICHIARAZIONI

Al termine della sfida tra Verona e Spal, il tecnico estense Leonardo Semplici è intervenuto ai microfoni di Radio Rai, queste le dichiarazioni raccolte dal portale tuttomercatoweb: "Sono tre punti importanti, soprattutti se consideriamo che la partita era iniziata in salita. Abbiamo pareggiato meritatamente sul finire del primo tempo, nella ripresa abbiamo assolutamente meritato. I ragazzi hanno espresso le loro qualità conquistando una vittoria importantissima. Questo ci deve dare convinzione per la salvezza, ci attendono tre partite difficilissime". Ha parlato così Maurizio Setti, presidente dell'Hellas Verona, ai microfoni di Rai Due dopo la sconfitta in casa contro la Spal che condanna quasi matematicamente il Verona alla retrocessione "Purtroppo il campo decide, oggi abbiamo toppato per l'ennesima volta contro una diretta concorrente. Non abbiamo giocato bene contro le dirette concorrenti, le cose le abbiamo fatto nel miglior modo possibile. Pecchia ha portato avanti il suo compito, inutile cambiare adesso a tre giornate dalla fine. Sinceramente ho una filosofia sugli allenatori, credo che non ha grande senso cambiare. Se lo spogliatoio lo abbandona l'ho fatto una volta nella mia carriera da presidente, il mister ha dimostrato sempre grande voglia. La storia dice che quando cambi tecnico non va sempre bene, la responsabilità è anche mia. Abbiamo sbagliato tutti, oggi fare processi al passato non serve più. Dobbiamo riorganizzarci, l'importante che la società sia sana. Mi dispiace per i tifosi, ci hanno contestato dalla prima giornata e lo trovo anche assurdo. Il futuro lo dobbiamo costruire noi, giusto portare avanti il nostro progetto. Cessione del Verona? Ogni tanto qualcuno si fa avanti ma non l'ho mai pensato, non ho mai avuto problemi a cedere. Normalmente le persone che si avvicinano al calcio hanno poche idee di fare calcio, i conti sono a posto".

