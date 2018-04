Video/ Virtus Francavilla Cosenza (1-5): highlights e gol della partita (Serie C girone C)

Video Virtus Francavilla Cosenza (risultato finale 1-5): gli highlights e i gol della partita di Serie C. I lupi passeggiano sul campo dei laziali e archiviano la qualificazione ai playoff

Video Virtus Francavilla Cosenza, Serie C girone C (Foto LaPresse)

Il Cosenza passeggia a Francavilla vincendo per 1-5. Decidono l’incontro la doppietta di Tutino e le reti di Corsi, Perez e Okereke. Per i pugliesi rete di Partipilo. Si interrompe la serie positiva che durava da 9 giornate per la Virtus Francavilla. Il Cosenza risponde presente dopo il pesante ko con il Rende. Prossimi impegni che vedono il Cosenza ospitare il Trapani e la Virtus Francavilla giocare ad Andria. SINTESI PRIMO TEMPO – D'Agostino schiera la Virtus Francavilla con il 3-5-2. In porta Albertazzi, difesa composta da Prestia, Maccarrone e Agostinone. Centrocampo con Albertini, Sicurella, Monaco, Biason e Triarico. In avanti Partipilo e Anastasi. Modulo speculare scelto da Braglia. Tra i pali Saracco, in difesa Idda, Dermaku e Pascali. A centrocampo da destra verso sinistra Corsi, Trovato, Palmiero, Mungo e D'Orazio. In attacco Perez e Tutino. Il risultato si sblocca subito. Dalla fascia sinistra spiove un cross fendente di Perez che trova all'appuntamento di testa Tutino che batte il portiere di casa e porta i suoi in vantaggio. Gara subito in salita per i pugliesi. Partipilo ci prova dalla distanza, palla che finisce alta sulla traversa. Partipilo ci prova ancora dalla distanza, palla che finisce a lato davvero di poco. I biancoazzurri sono in partita nonostante il gol iniziale degli ospiti.

IL COSENZA DILAGA

Al 12esimo Pascali salva quasi sulla linea di porta la conclusione a botta sicura di Anastasio. Altra chance per pareggiare per i padroni di casa. I pugliesi sembrano poter agguantare il pari ma al 14esimo. Prestia atterra Perez in piena area di rigore. L'arbitro non ha dubbi e assegna la massima punizione al Cosenza. Perez spiazza il portiere biancoazzurro e porta i suoi sullo 0-2. Contropiede fulmineo di Tutino che si invola sulla fascia destra, arrivato al limite dell'area di rigore serve Corsi libero di tirare in porta e chiudere, di fatto, la gara: 0-3 al 30esimo. Francavilla a picco. Tutino ci prova con un esterno sinistro da ottima posizione, palla fuori. La Virtus Francavilla sembra in completa balìa degli avversari. Ci prova Anastasi di testa, palla facile preda del portiere ospite. Al 38esimo arriva addirittura il poker. Tutino completamente da solo batte il portiere ospite con un preciso diagonale. I pugliesi non riescono a reagire. Partipilo ci prova da fuori, palla abbondantemente a lato. Giallo per lo stesso Partipilo prima dell'intervallo.

