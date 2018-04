Barcellona-Roma/ Streaming video e diretta tv Canale 5: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Barcellona-Roma: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League in programma al Camp Nou mercoledì 4 aprile 2018.

04 aprile 2018 Fabio Belli

Diretta Barcellona-Roma, LaPresse

Barcellona-Roma, diretta dall'olandese Danny Makkelie e in programma mercoledì 4 aprile alle ore 20.45, sarà una delle gare d'andata dei quarti di finale di Champions League 2017-2018. Il Barcellona ha praticamente messo già in ghiaccio il successo nella Liga, e punta forte su una Champions League finita tre volte negli ultimi quattro anni nelle mani degli acerrimi nemici del Real Madrid. L'altra edizione è stata vinta proprio dal Barca, e i catalani vogliono tornare sul tetto d'Europa proprio sfruttando la relativa tranquillità in Spagna, anche se Messi e compagni dovranno affrontare anche la finale di Copa del Rey contro il Siviglia. Proprio quel Siviglia che ha fermato nell'ultima sfida di campionato i blaugrana sul due a due, col Barcellona che ha evitato una sconfitta che pareva ormai certa (sarebbe stata la prima quest'anno nella Liga) con due gol dopo l'88' firmati da Messi e Suarez.

BARCELLONA ROMA, DIRETTA LIVE

La Roma sa bene di non godere dei favori del pronostico, ma per i giallorossi la sfida è stuzzicante considerando le grandi imprese già compiute quest'anno in Champions League. Primi in un girone difficilissimo con Chelsea ed Atletico Madrid, Dzeko e compagni hanno avuto la meglio anche di una formazione esperta come lo Shakhtar Donetsk, domata all'Olimpico dopo la sconfitta in Ucraina. Dopo dieci anni la Roma è tornata tra le prime otto della Champions League e il fascino della sfida del Camp Nou ha probabilmente un po' condizionato l'impegno di campionato dei giallorossi a Bologna. Pareggio e Roma sempre terza, ma tallonata da Inter, Lazio e Milan in una corsa a quattro per due posti disponibili nella prossima Champions League. Il presente è una sfida di lusso da affrontare probabilmente con un'assenza pesante, col 'Ninja' Nainggolan infortunatosi proprio al Dall'Ara di Bologna.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Una sfida che si potrà seguire in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre su Canale 5, ma anche con un abbonamento Mediaset Premium, collegandosi sul canale Premium Sport HD, con gli abbonati al digitale terrestre pay che potranno seguire il match anche in diretta streaming video via internet sul sito play.mediasetpremium.it.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA ROMA

Ecco le probabili formazioni che scenderanno in campo al Camp Nou. I padroni di casa del Barcellona schiereranno il tedesco Ter Stegen tra i pali, Sergi Roberto sull'out difensivo di destra e Jordi Alba sull'out difensivo di sinistra, mentre Piqué e il francese Umtiti saranno i difensori centrali. A centrocampo, il croato Rakitic e Busquets formeranno la coppia centrale, mentre l'altro transalpino Ousmane Dembelé si muoverà sulla corsia laterale di destra e a Iniesta sarà invece affidato sulla corsia di sinistra. In attacco, spazio all'asso argentino Leo Messi, recuperato dall'infortunio, affiancato al bomber uruguaiano Suarez. Risponderà la Roma con il portiere della Nazionale brasiliana Alisson tra i pali, mentre nella difesa a quattro il greco Manolas e l'argentino Fazio formeranno la coppia di difensori centrali, con il serbo Kolarov schierato sulla fascia sinistra e Florenzi sulla fascia destra. Al fianco di Daniele De Rossi a centrocampo giocheranno l'olandese Strootman e Pellegrini, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per l'altro argentino Perotti, per Stephan El Shaarawy e per il centravanti bosniaco Edin Dzeko.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Il tecnico del Barcellona, Valverde, opterà per un 4-4-2 che potrà trasformarsi in corso d'opera, caratteristica tattica dei blaugrana, con Eusebio Di Francesco che dalla sua confermerà il suo 4-3-3. L'ultimo precedente in Champions League disputato al Camp Nou è stato abbastanza pesante per i giallorossi, sei a uno per il Barca con doppiette di Messi e Suarez e gol di Piqué e Adriano, Roma in gol solo all'ultimo minuto con Dzeko. Il 20 febbraio del 2002 la Roma fece invece risultato, uno a uno con vantaggio di Panucci e pari di Patrick Kluivert.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote per le scommesse, i catalani sono nettamente favoriti dai bookmaker, con vittoria blaugrana quotata 1.25 da William Hill, mentre l'eventuale pareggio viene proposto a una quota di 6.50 da Bwin e la vittoria giallorossa al Camp Nou moltiplica per 15.00 la posta scommessa secondo Bet365. Over 2.5 e under 2.5 venegono quotati da Unibet rispettivamente 1.46 e 2.75.

