Benevento Verona/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Benevento-Verona: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma mercoledì 4 marzo 2018 alle ore 17.30.

04 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Benevento-Verona, LaPresse

Benevento-Verona sarà diretta dal signor Doveri di Roma, si gioca mercoledì 4 aprile alle ore 17.00 e sarà il primo della serie dei recuperi in programma nel campionato di Serie A 2017-2018, relativi alla ventisettesima giornata, sfida rinviata a causa dell'improvvisa scomparsa del capitano della Fiorentina, Davide Astori. Si affrontano le ultime due della classe in una sfida di connotati drammatici. Da una parte la formazione sannita che sembra ormai avere ben poco da chiedere al suo primo campionato di Serie A, con soli dieci punti conquistati in ventinove partite e una retrocessione ormai solo da sancire matematicamente. L'inesperienza è stata fatale ai giallorossi, e lo si è visto anche nell'ultima sfida contro la Lazio. In vantaggio due a uno nonostante l'inferiorità numerica, per un'ora la squadra di De Zerbi ha opposto una prova gagliarda contro una formazione in lotta per la Champions.

Il Benevento nell'ultima mezz'ora si è sciolto però come neve al sole, incassando sei gol, problema annoso considerando che i sanniti finora sono la peggior difesa del massimo campionato con sessantanove reti incassate. Dall'altra parte il Verona, a quattro punti dalla Spal quartultima e a due dal Crotone penultimo, è all'ultima chiamata per la salvezza. Solo una vittoria potrebbe tenere vive le speranze di permanenza in Serie A degli scaligeri, che contro l'Inter anno evidenziato problemi dovuti anche alla differenza di tasso tecnico. Lo zero a tre contro i nerazzurri arriva però dopo lo zero a cinque subito prima della sosta contro l'Atalanta, risultati che rischiano di valere come una condanna anticipata per un Verona chiamato solo a fare tre punti allo stadio Vigorito, contro una squadra comunque reduce da quattro sconfitte consecutive.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match Benevento Verona sarà trasmesso in diretta tv esclusiva per gli abbonati Sky sul canale 254 del satellite (Sky Calcio 4 HD) con diretta streaming video via internet disponibile per tutti coloro che si collegheranno sul sito skygo.sky.it, attivando così senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO VERONA

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Vigorito di Benevento. I padroni di casa sanniti schiereranno Brignoli tra i pali (vista la squalifica di Puggioni, espulso nel match del sabato di Pasqua contro la Lazio), Letizia sull'out difensivo di destra e Costa sull'out difensivo di sinistra, mentre l'albanese Djimsiti e il romeno Tosca si muoveranno l'uno a fianco all'altro al centro della retroguardia. Cataldi e il brasiliano Sandro saranno i vertici arretrati di centrocampo, con l'altro brasiliano Guilherme, Lombardi e il serbo Djuricic che sosterranno il centravanti Iemmello. Anche il Verona è alle prese con il problema portiere, con Nicolas espulso nel match di San Siro contro l'Inter. Al suo posto giocherà Coppola tra i pali, con Ferrari schierato in posizione di terzino destro e il francese Souprayen schierato in posizione di terzino sinistro, mentre il serbo Vukovic e Antonio Caracciolo saranno i centrali della retroguardia. A quattro anche la linea di centrocampo, col mediano del Lichtenstein Buchel e Romulo centrali, l'inglese Aarons esterno di fascia destra e Calvano laterale mancino. Sul fronte offensivo faranno coppia l'algerino Fares e il croato Petkovic.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Roberto De Zerbi confermerà il suo 4-2-3-1, mentre per Fabio Pecchia il Verona sarà schierato tatticamente con un 4-4-2. Per quanto riguarda i precedenti, la sfida d'andata di questo campionato a Verona è terminata uno a zero in favore degli scaligeri, che hanno ottenuto tre punti fondamentali per il loro cammino grazie ad una rete messa a segno da Romulo a un quarto d'ora dal novantesimo. Le due squadre si sono ritrovate di fronte l'anno scorso in Serie B, a Benevento sono stati i sanniti a passare con il punteggio di due a zero il 10 settembre 2016, reti di Falco e Ciciretti.

QUOTE E PRONOSTICO

Quote dei bookmaker per le scommesse sul match che considerano favoriti i sanniti, vittoria interna del Benevento quotata 1.80 da William Hill, mentre il pareggio viene proposto ad una quota di 3.75 da Bet365, con la stessa agenzia che alza fino a 4.75 la quota per la vittoria scaligera in trasferta. Per Unibet, quote sui gol realizzati nella partita fissate a 1.76 per quanto riguarda l'over 2.5 e a 2.06 per quanto concerne l'under 2.5.

