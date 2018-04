CLASSIFICA SERIE A E PRONOSTICO DERBY/ Milan e Inter giocano con vista Champions: l'algoritmo Sky punta su...

Classifica Serie A e pronostico derby: Inter Milan giocano con vista Champions. L'algoritmo Sky punta su... Le ultime notizie sulla stracittadina meneghina: chi vincerà?

04 aprile 2018 Silvana Palazzo

Classifica Serie A e pronostico derby (Foto: LaPresse)

Si gioca oggi il terzo e ultimo derby della stagione e finalmente Milan e Inter ci arrivano per giocarsi punti importanti nella classifica della Serie A. Dopo mesi altalenanti, le due milanesi stanno condividendo un periodo positivo. L’Inter quando era capolista convinceva meno: da dicembre a febbraio si è smarrita, ma ora sembra essersi ritrovata. E così il Milan, che a fine novembre aveva esonerato Vincenzo Montella. La “cura ricostituente” di Gennaro Gattuso ha funzionato. Forse il rinvio di un mese del derby ha penalizzato il Milan, che il 4 marzo era al top con 13 risultati utili consecutivi, mentre l’Inter rischiava il colpo di grazia. Dopo lo stop per lutto l’Inter è ripartita meglio del Milan. Oggi i rossoneri si giocano le ultime speranze Champions: se perdono l’Inter va a +11 e il quarto posto si distanzia di dieci punti. Non troppi per ritenere “congelata” la situazione, ma sufficienti per far stare tranquilli i nerazzurri, a patto di non complicare tutto con Torino e Atalanta…

CLICCA QUI PER I RISULTATI SERIE A

DERBY, CLASSIFICA E PRONOSTICO: VINCE...

Mancare la qualificazione in Champions League per la quinta stagione di fila sarebbe un fallimento per Milano: un disastro per i conti delle due proprietà cinesi, già nel mirino delle due tifoserie. Oggi conta solo il derby, ma fare un pronostico non è semplice. Sky Club ad esempio si è affidato ad un algoritmo matematico. Sono due le ipotesi sul risultato finale di Milan-Inter, in base ad alcuni criteri statistici. Due ipotesi che non dispiacerebbero ai tifosi nerazzurri, visto che in entrambi i casi l’Inter uscirebbe imbattuta dalla stracittadina. La prima ipotesi prevede il gol al 55’ di Suso, con pareggio di Icardi al 76’. Il secondo pronostico è ancor più clamoroso, perché prevede addirittura una clamorosa rimonta dell’Inter nell’ultimo quarto d’ora del derby. Decisivo in questo caso il gol di Perisic al 90’, uno scenario che manderebbe in estasi i tifosi dell’Inter e farebbe crollare nello sconforto quelli del Milan, reduci dagli sfottò della Juventus dopo il 3 a 1 all’Allianz Stadium.

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 78

Napoli 74

Roma 60

Inter* 58

Lazio 57

Milan* 50

Atalanta 47

Sampdoria, Fiorentina 44

Torino* 39

Bologna 35

Udinese 33

Genoa 31

Cagliari 29

Chievo*, Sassuolo* 28

Spal 26

Crotone* 24

Verona* 22

Benevento* 10

* una partita in meno

© Riproduzione Riservata.