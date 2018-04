Chievo Sassuolo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Chievo-Sassuolo: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live del recupero della ventisettesima giornata di Serie A 2017-18.

04 aprile 2018 Fabio Belli

Diretta Chievo-Sassuolo, LaPresse

Chievo-Sassuolo, diretta dal signor Tagliavento di Terni, si gioca mercoledì 4 aprile alle ore 18.30 e sarà uno dei recuperi in programma nel campionato di Serie A 2017-2018, relativi alla ventisettesima giornata, sfida rinviata a causa dell'improvvisa morte del capitano della Fiorentina, Davide Astori. Sarà scontro salvezza al Bentegodi nel recupero tra Chievo e Sassuolo. In palio punti importantissimi tra le due compagini che vogliono giocari al meglio il 'bonus' della partita da recuperare, considerando le difficoltà avute in tutto il campionato e il fatto che la Spal dovrà restare ferma, avendo disputato la propria partita nel turno funestato dalla morte di Davide Astori. Entrambe le formazioni arrivano da un risultato molto positivo nel sabato di Pasqua: gli scaligeri hanno interrotto una serie di tre sconfitte consecutive che avevano reso molto pesante la situazione di classifica per la formazione di Rolando Maran. Importantissima in questo senso è stata la rimonta contro la Sampdoria, un due a uno che ha permesso ai gialloblu di portarsi a quattro punti di distanza dal Crotone terzultimo.

Un altro successo sarebbe vitale, ma non sarà facile per i veronesi affrontare un Sassuolo galvanizzato dal pari interno contro un Napoli che al Mapei Stadium ha lasciato buona parte delle proprie speranze Scudetto. Dopo l'importante colpo di Udine, il Sassuolo ha dato continuità alla sua azione fermando i partenopei e sfiorando anche la vittoria, visto che dopo il vantaggio di Politano è stato Berardi a sbagliare un pallone favorevolissimo per il due a zero. Il punto ottenuto contro una pretendente al titolo rappresenta comunque un passo avanti verso la salvezza per i neroverdi, chiamati ora a ottenere quella che sarebbe la seconda vittoria in trasferta. Paradossalmente, il pareggio potrebbe servire a poco a entrambe le formazioni, visto che anche il Crotone scenderà in campo per questi recuperi e le distanze sulla terzultima posizione potrebbero pericolosamente accorciarsi sia per il Chievo sia per il Sassuolo.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match Chievo Sassuolo sarà trasmesso in diretta tv esclusiva per gli abbonati Sky sul canale 253 del satellite (Sky Calcio 3 HD) con diretta streaming video via internet disponibile per tutti coloro che si collegheranno sul sito skygo.sky.it, attivando l'applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi e si può utilizzare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO SASSUOLO

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Marc'Antonio Bentegodi di Verona. I padroni di casa del Chievo schiereranno Sorrentino tra i pali, Cacciatore in posizione di terzino destro e Gobbi in posizione di terzino sinistro, mentre i due difensori centrali nella linea a quattro saranno Bani e il serbo Tomovic. A centrocampo, l'altro serbo Radovanovic farà coppia con il finlandese Hetemaj per vie centrali, mentre la fascia destra sarà affidata all'argentino Castro e il lato sinistro del campo a Giaccherini. In attacco, a far coppia con Inglese sarà confermato il polacco Stepinski. Risponderà il Sassuolo con Consigli tra i pali e un trio di difesa composto da Goldaniga, Peluso e Acerbi. Lo spagnolo Lirola si muoverà sull'out di destra mentre la fascia sinistra sarà affidata al brasiliano Rogerio. I tre di centrocampo nella zona centrale saranno Mazzitelli, Missiroli e Sensi, in attacco giocheranno invece Politano e Berardi in coppia.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Faccia a faccia tattico tra il 4-4-2 del Chievo di Rolando Maran e il 3-5-2 del Sassuolo di Giuseppe Iachini. Il match d'andata di questo campionato al Mapei Stadium di Reggio Emilia è terminato a reti bianche, ultimo precedente a Verona datato invece 21 settembre 2016, due a uno per il Chievo il risultato finale con gol di Rigoni e Castro per gli scaligeri e momentaneo pari di Defrel per gli emiliani. Il Sassuolo in Serie A ha vinto in casa del Chievo una sola volta, uno a zero il 19 aprile 2014 con rete decisiva messa a segno da Berardi in chiusura di primo tempo.

QUOTE E PRONOSTICO

Quote dei bookmaker molto equilibrate, con un leggero favore del pronostico per il Chievo, vittoria interna quotata 2.45 da Bwin, mentre il pareggio viene proposto ad una quota di 3.20 da William Hill ed è leggermente superiore la quota per la vittoria emiliana allo stadio Bentegodi, fissata a 3.10 da Bet365. Per Unibet, quote sui gol realizzati nella partita fissate a 2.32 per quanto riguarda l'over 2.5 e a 1.61 per quanto concerne l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.