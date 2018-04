Civitanova Trento/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Champions League play off a 6)

Diretta Civitanova Trento: info tv e streaming video del match di andata dei play off a 6. E' di nuovo derby italiano per la Champions League: Lube favorita oggi?.

04 aprile 2018 Michela Colombo

La formazione di Civitanova (da facebook ufficiale)

Civitanova Trento, diretta dagli arbitri Alexey Pashkevich e Michail Themlis, è la partita attesa oggi mercoledì 4 aprile al Eurosuole Forum: fischio d’inizio atteso alle ore 20.30 per la gara di andata dei play off a 6. Con tre squadre italiane qualificatesi al tabellone fine della principale competizione sul continente, il Derby italiano era quasi scontato. Dopo le semifinali tra Sir e Lube della precedente edizione e il duello tra marchigiani e umbri nella fase a gironi, ora tocca a Civitanova e Trento sfidarsi direttamente in Europa per la Champions league. In palio un unico posto per la final four che avrà luogo il prossimo mese di maggio a Kazan: un successo oggi nel match di andata quindi potrebbe rivelarsi decisivo poi per la qualificazione finale e l’attesa è tanta.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita tra Civitanova e Trento, attesa alle ore 20.30 sarà visibile in diretta tv, sulla piattaforma di Sky, che ha acquistato i diritti esclusivi per la Champions league. Diretta quindi assicurata al canale Fox Sport HD, al numero 204 del telecomando di Sky, con diretta streaming video assicurata tramite il servizio Sky Go, disponibile per tutti gli abbonati.

IL CONTESTO

Benchè in una partita secca l’esito è spesso diverso dalle aspettative, va detto che senza dubbio la Lube oggi si presenta in campo con una marcia in più. La squadra di Medei, tra l’altro padrona di casa, ha mostrato in stagione non solo un livello tattico e fisico superiore, ma pure una certa maturità e abitudine ai panorami internazionali, oltre che una freddezza che pure in momento così impegnativo (vista pure la lotta scudetti aperta con Modena) è stata spesso decisiva. Da sottolineare poi che Civitanova ha registrato un cammino praticamente impeccabile in questa edizione della Champions league, dove è tra le favoritissime alla vittoria. Seconda nel girone (ma solo dietro a Perugia), la Lube ha presto superato il Belchatow ai play off a 12 pur concedendo due set ai polacchi. Più tumultuoso il cammino di Trento, che arrivato secondo nel gruppo E alle spalle dello Zaksa (ma con ben due KO), si è poi dovuta giocare con fatica il passaggio del turno con lo Chaumont, a cui era andato al tie break il match di andata. La squadra di Lorenzetti però non ha mai smesso di stupire in stagione e la sorpresa appare quindi dietro l'angolo.

