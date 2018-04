Diego Perotti ha ritrovato il cane / Juana era stata smarrita dal calciatore della Roma il giorno di Pasqua

Diego Perotti ha ritrovato il cane: Juana era stata smarrita dal calciatore della Roma lo scorso 1° aprile nel giorno di Pasqua. A raccontare la vicenda la moglie del calciatore us Instagram

04 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Diego Perotti ha ritrovato il cane

Si è risolta bene per fortuna la vicenda legata al cagnolino di Diego Perotti. Il giorno di Pasqua sua moglie Julieta aveva postato una foto di questo piccolo esemplare di bulldog francese di nome Juana. Al momento non sappiamo se sia qualcuno ad aver ritrovato il cane oppure se sia stata direttamente la famiglia del calciatore. Diego Perotti aveva lanciato una campagna sui social network promettendo a chi l'avesse ritrovato una importante ricompensa. Diego Perotti tra l'altro è impegnato nella delicatissima trasferta di Champions League ed è con la sua Roma a Barcellona, non avrà quindi avuto la possibilità di riabbracciare Juana che prenderà in braccio con grande felicità nel momento del suo ritorno nella capitale che dovrebbe avvenire già nella notte dopo il triplice fischio finale della partita del Nou Camp.

LA SCOMPARSA A PASQUA E L'ANNUNCIO SU INSTAGRAM

La Pasqua di Diego Perotti e famiglia non è stata sicuramente molto felice, questo perché si è persa la cagnolina Juana. È stata la moglie del calciatore della Roma, Julieta, a lanciare un appello su Instagram, sottolineando: "Aiutatemi a ritrovarla. Si è persa il primo aprile in zona Axa/Casal Palocco, si chiama Juana ed è senza collana. Chiunque la trovi mi contatti e avrà una ricompensa". Sono stati tantissimi i commenti che hanno invaso la pagina Instagram della donna, con grande sportività anche dei tifosi di altre fazioni che si sono uniti nell'abbraccio per la scomparsa del cagnolino. Da sempre sui social network di Diego Perotti e Julieta si è visto come c'è stato tanto affetto nei confronti di questo splendido esemplare di bulldog francese. Già dalla foto si può vedere la tenerezza che questo cucciolo trasmette e sicuramente il dolore conseguente alla perdita.

