Fano Gubbio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Fano Gubbio: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro salvezza tra due squadre in coda al girone B di Serie C

04 aprile 2018 Fabio Belli

Il Fano ospita il Gubbio (foto LaPresse)

Fano-Gubbio, che sarà diretta dal signor Dionisi di L'Aquila e si gioca mercoledì 4 aprile alle ore 20.30, sarà uno dei match di recupero della ventottesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone B. Scontro salvezza nel recupero del girone B di Serie C, si trovano di fronte due squadre rispettivamente al terzultimo (il Gubbio) e al penultimo (il Fano) posto, in un girone che ha già sancito una retrocessione con il ritiro del Modena. Ci sarà un solo play out che al momento sarebbe tra il Vicenza e lo stesso Fano, ma le squadre sono divise punto a punto e tutto sembra ancora possibile, per questo il recupero sarà fondamentale nell'economia del campionato. Il Fano è partito dall'ultimo posto e la vittoria del Fano con i gol di Germinale e Rolfini è valsa il quarto risultato utile consecutivo. Il Gubbio ha pareggiato in casa contro il Teramo, perdendo una buona occasione per staccarsi dalla zona calda della classifica e soprattutto incappando nella sesta partita consecutiva in campionato senza vittoria. Dunque servirà una reazione, l'impressione è che chi riuscirà a raccogliere i tre punti da questo delicato scontro diretto, potrà lanciarsi verso una salvezza diretta soddisfacente, viste le difficoltà evidenziate dalle due squadre per tutto il campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La partita Fano Gubbio, girone B della Serie C, non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet per gli abbonati al sito elevensports.it, o anche per coloro che acquisteranno la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI FANO GUBBIO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Mancini di Fano. I padroni di casa marchigiani giocheranno con il portiere senegalese Thiam tra i pali e un trio di centrali di difesa con l'uruguaiano Sosa, Soprano e Gattari schierati come titolari. A centrocampo il ghanese Eklu Shaka, Lazzari e Schiavini si muoveranno per vie centrali, mentre Pellegrini sarà l'esterno laterale di destra e Fautario l'esterno laterale di sinistra, con Germinale e Fioretti che faranno coppia sul fronte offensivo. Risponderà il Gubbio con una difesa a tre composta da Burzigotti, Fontanesi e Piccinni davanti all'estremo difensore Volpe. I centrali di centrocampo saranno Valagussa, Ricci e Casiraghi, mentre la fascia destra sarà presidiata da Malaccari e Pedrelli sarà invece l'esterno laterale mancino. Il gambiano Jallow farà invece coppia con Ciccone sul fronte offensivo.

TATTICA E PRECEDENTI

Le due formazioni si affronteranno con moduli speculari, visto che il 3-5-2 sarà la scelta tattica sia per il Fano sia per il Gubbio. Nel match d'andata di questo campionato rocambolesca vittoria del Gubbio, tre a due sul fano con una doppietta di Marchi e un gol di Kalombo, con i marchigiani che avevano momentaneamente riequilibrato la situazione con le reti di Germinale e Torelli. Umbri vincenti anche nell'ultimo precedente disputato a Fano il 19 novembre 2016, con reti decisive di Casiraghi e Ferretti. Il Gubbio ha vinto gli ultimi cinque precedenti ufficiali contro il Fano, che ha battuto gli umbri per l'ultima volta in casa il 28 marzo 2010, uno a zero il risultato finale.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse sul match dei bookmaker indicano il Fano leggermente favorito anche in virtù del fattore campo, con la quota per la vittoria interna dei marchigiani fissata a 2.35 da Bet365, mentre Bwin moltiplica per 3.00 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a 3.10 la vittoria esterna degli umbri. Le quote per i gol realizzati nel corso della partita sono fissate da Unibet a 2.43 per quanto riguarda l'over 2.5 e a 1.50 per l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.