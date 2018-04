Feralpisalò Ravenna/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

04 aprile 2018 Fabio Belli

Ravenna in casa della Feralpisalò (foto LaPresse)

Feralpisalò Ravenna, che sarà diretta dal signor Rossetti di Ancona e si gioca mercoledì 4 aprile alle ore 16.30, sarà uno dei match di recupero della ventottesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone B. La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming via internet per gli abbonati al sito elevensports.it, o anche per coloro che acquisteranno la partita come evento singolo. Di nuovo quarta in classifica e reduce da quattro risultati utili consecutivi, la Feralpisalò nell'ultimo turno di campionato ha battuto il Bassano in casa in rimonta, ribaltando il risultato dopo la rete del vantaggio vicentino di Proia. A segno Dettori e Legati nella ripresa, e la formazione lombarda punta ancora ad un ruolo da protagonista nei play off, con la situazione di classifica nel girone B di Serie C che resta comunque interessante, con soli quattro punti di distanza per la Feralpisalò sulla Sambenedettese seconda, a parità di partite giocate.

Vincendo questo recupero la Feralpi potrebbe dunque avvicinarsi a una lunghezza dalla seconda piazza, ci sarà da fare i conti con un Ravenna che dopo quattro vittorie consecutive ha fermato la sua corsa proprio sul campo della Sambenedettese. Restano sette i punti di vantaggio dei romagnoli sulla zona play out, una situazione non ancora del tutto tranquilla ma sicuramente ideale se si pensa alle difficoltà evidenziate dai giallorossi nel girone d'andata. Per il Ravenna in teoria ci sono i play off ancora a tiro, ma nella prima stagione tra i professionisti sarebbe sicuramente importante ottenere una salvezza diretta relativamente tranquilla. Dall'altra parte la Feralpi chiede continuità per riuscire a partire in pole position nella griglia dei play off.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALO' RAVENNA

Allo stadio Turina di Salò si confronteranno queste probabili formazioni. I padroni di casa della Feralpisalò scenderanno in campo con Caglioni a difesa della porta, Legati, Ranellucci e Marchi titolari nella difesa a tre, mentre il brasiliano Emerson a centrocampo sarà affiancato da Voltan e da Dettori. Vitofrancesco avrà il compito di presidiare la fascia destra e Parodi sarà invece l'esterno laterale mancino, mentre in attacco ci sarà spazio per il tandem Guerra-Ferretti. Risponderà il Ravenna con Venturi a difesa della porta e Lelj, Capitanio e Venturini titolari nella difesa a tre. Magrini sarà l'esterno di fascia destra e Rossi l'esterno di fascia sinistra, con Papa, Palermo e Selleri che si muoveranno per vie centrali sulla mediana. In attacco, al fianco di De Sena, autore di un gol inutile per il Ravenna per fare risultato nell'ultima trasferta di San Benedetto del Tronto, sarà schierato Marzeglia.

TATTICA E PRECEDENTI

Moduli speculari per le due formazioni, sia la Feralpisalò sia il Ravenna saranno schierate tatticamente con un 3-5-2. Le due squadre si sono trovate per la prima volta di fronte in un campionato professionistico in questa stagione: nel match d'andata la Feralpisalò è passata di misura allo stadio Benelli di Ravenna, imponendosi con il punteggio di uno a zero grazie ad una rete messa a segno a sette minuti dal novantesimo da Guerra.

QUOTE E PRONOSTICO

Padroni di casa favoriti in maniera abbastanza netta dalle agenzie di scommesse, con la vittoria interna della Feralpisalò quotata 1.85 da William Hill, mentre Bwin propone a 3.20 la quota relativa al pareggio e Bet365 offre invece a 4.50 la quota relativa al successo esterno dei romagnoli. Le quote per i gol realizzati nel corso della partita sono fissate da Unibet a 2.20 per quanto riguarda l'over 2.5 e a 1.58 per l'under 2.5.

