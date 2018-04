Infortunio Barzagli/ Juventus, difensore ko dopo il Real Madrid: problema muscolare all'addome

Infortunio Barzagli: il difensore della Juventus ko dopo la partita con il Real Madrid. Problema muscolare all'addome per il centrale. Le ultime notizie sulle sue condizioni fisiche

04 aprile 2018 Silvana Palazzo

Infortunio Barzagli (Foto: LaPresse)

Come se non bastasse la pesante sconfitta contro il Real Madrid nell’andata dei quarti di finale di Champions League, arriva una brutta notizia dall’infermeria: si è infortunato Andrea Barzagli. Lo ha fatto sapere la società bianconera al termine dell’allenamento odierno. Il difensore «è stato sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato un trauma distrattivo dei muscoli obliqui dell’addome». Barzagli ha già cominciato il ciclo di terapie e, stando a quanto precisato dalla Juventus, le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni. Seguiranno dunque aggiornamenti… La squadra di Massimiliano Allegri comunque si è ritrovata oggi per preparare la sfida contro il Benevento, ma registra l’assenza di Barzagli che ora è a rischio per il match di ritorno di Champions, quello che verrà disputato al Santiago Bernabeu, a “casa” di quel Cristiano Ronaldo che ha fatto impazzire ieri sera proprio il centrale bianconero.

INFORTUNIO BARZAGLI E IL MEA CULPA DI IERI SERA...

Non è chiaro se i problemi fisici accusati da Andrea Barzagli siano emersi oggi o già nella serata di ieri. Di sicuro non v’è alcun riferimento nelle dichiarazioni rilasciate a Premium Sport al termine della pesante disfatta col Real Madrid. «Cosa si prova a giocare contro uno come Ronaldo? È uno dei giocatori più forti di sempre, forse il più forte e contro questi giocatori non puoi sbagliare nulla. Noi, purtroppo, qualche errore l’abbiamo commesso, io in particolare in occasione del primo gol e come se non bastasse anche lui si è inventato un secondo gol assurdo», ha dichiarato il difensore bianconero. A proposito del gol in rovesciata: «Non ho potuto fare altro che ammirarlo e anche il resto dello stadio l’ha fatto. Non è che siamo noi a non riuscire a marcarlo, è che non lo riesce a marcare nessuno, basta vedere le sue statistiche: è un giocatore letale, una sentenza». Sul primo gol invece si parla di disattenzione collettiva, ma Barzagli ha fatto mea culpa: «Mi prendo più responsabilità io. Stavo marcando Benzema, Chiellini mi ha chiesto di marcare il primo palo, intanto Benzema mi tratteneva e non tutti fanno un gol simile con l’esterno».

