Kazan Conegliano/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Play off a 6 Champions League)

Diretta Kazan Conegliano: info tv e streaming video. Sfida decisiva per le pantere che puntano a un posto nella Final Four della Champions League, dopo il 3-0 dell'andata.

04 aprile 2018 Michela Colombo

La formazione di Conegliano (da twitter ufficiale)

Dinamo Kazan-Conegliano, diretta dagli arbitri Fabrice Collados e Agnieszka Michlic, è la partita di volley in programma oggi mercoledi 4 aprile a Kazan: fischio d’inizio atteso alle ore 18.00 secondo il fuso italiano per il match di ritorno dei play off a 6. La Champions League di volley femminile torna protagonista e con lei pure le pantere che oggi sperano di trovare il passaggio alla Final Four della massima competizione sul continente, che si accenderà però solo a maggio a Bucarest. A infrangere i sogni dell’Imoco però ci saranno del russe della Dinamo Kazan, tra le favorite al titolo: la posta in gioco è quindi ben alta e lo scontro si annuncia di primo livello.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita tra Kazan e Conegliano, attesa alle ore 18.00 ora italiana (ma saranno le 19 in Russia) sarà visibile in diretta tv, sulla piattaforma di Sky, che ha acquistato i diritti esclusivi per la Champions league. Diretta quindi assicurata al canale Fox Sport HD, al numero 204 del telecomando di Sky, con diretta streaming video assicurata tramite il servizio Sky Go, disponibile per tutti gli abbonati.

IL CONTESTO

Benchè Conegliano parti dal netto 3-0 firmato nel match di andata, le ragazze di Santarelli dovranno stare attente a non sottovalutare la potenza delle Russe. La Dinamo Kazan, enfatizzata dal calore pubblico di casa potrebbe infatti facilmente capovolgere il risultato, per poi giocarsi tutto al golden set. Un posto nella final four della Champions League fa davvero gola e le pantere hanno già dimostrato in stagione qualche calo di attenzione, rivelatosi poi fatale. A conti fatti però le pantere si presenteranno oggi in campo con un ottimo ruolino di marcia: sono state solo vittorie quelle rimediate dalle venete negli ultimi 4 incontri disputati e pure quanto visto nella lotta scudetto italiano è di buon auspicio per il match. Assai importante però anche il ruolino di marcia della Dinamo Kazan, specie se si esclude lo scivolone rimediato con Conegliano nella partita di andata dei play off a 6. Da non dimenticare poi che le russe stanno facendo molto bene nel campionato nazionale, arrivando a giocarsi le semifinale per li scudetto di Super League proprio in questi giorni.

