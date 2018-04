Liverpool Manchester City/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Liverpool-Manchester City: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League in programma mercoledì 4 aprile 2018.

04 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Liverpool-Manchester City, LaPresse

Liverpool-Manchester City è una partita che, diretta dal tedesco Felix Brych, si gioca mercoledì 4 aprile alle ore 20.45 e sarà una delle gare d'andata dei quarti di finale di Champions League 2017-2018. Derby inglese di Champions League molto affascinante: al Manchester City, a sette giornate dalla fine della Premier League, dopo la vittoria per tre a uno contro l'Everton mancano solamente due vittorie (anche meno se non perderà il derby di ritorno contro lo United) per trionfare con largo anticipo in campionato. Un dominio della squadra di Guardiola testimoniato da un attacco atomico, con ottantotto gol realizzati, e una difesa che con ventuno gol incassati è la migliore della Premier League. L'unica sconfitta nel cammino quasi perfetto dei Citizens è stata però proprio quella sul campo del Liverpool, che con l'ultima vittoria in casa del Crystal Palace si è portato a dieci punti di distanza (pur con una partita in più disputata) rispetto al Chelsea, con la quasi certezza di partecipare anche l'anno prossimo alla fase a gironi di Champions League.

Da anni però i Reds non si presentavano da protagonisti al gran ballo della Champions League, ed ora vogliono giocarsi le loro carte, nella consapevolezza di essere stati una delle poche formazioni in grado di mettere in crisi il City in questa stagione. Dietro la macchina da gol di Guardiola, in Premier League c'è proprio il Liverpool a distinguersi offensivamente, con settantacinque gol realizzati: si prospetta dunque una partita spettacolare, alla stregua del quattro a tre di Anfield in campionato, anche se la continuità espressa pone il City tra le favorite d'obbligo di questa Champions League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Liverpool Manchester City è una sfida che si potrà seguire in diretta tv esclusiva con un abbonamento Mediaset Premium, collegandosi sul canale Premium Sport 2 HD, con gli abbonati al digitale terrestre pay che potranno seguire il match anche in diretta streaming video via internet sul sito play.mediasetpremium.it, ovvero attivando l'applicazione Premium Play che non comporta costi aggiuntivi e che si può utilizzare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL MANCHESTER CITY

Le probabili formazioni che si sfideranno ad Anfield per questo match d'andata dei quarti di finale di Champions League. I padroni di casa del Liverpool schiereranno il tedesco Karius in porta, Alexander-Arnold sulla corsia laterale di destra e lo scozzese Robertson sulla corsia laterale di sinistra, in una difesa a quattro con l'olandese Van Dijk e il camerunese Matip impiegati come centrali. A centrocampo il capitano Jordan Henderson sarà affiancato dall'altro olandese Wijnaldum e da Milner, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto il senegalese Mané, l'egiziano Salah e il brasiliano Firmino. Risponderà il Manchester City con l'estremo difensore brasiliano Ederson alle spalle di una difesa a tre composta dall'argentino Otamendi, il francese Laporte e il belga Kompany. A centrocampo, spazio all'altro brasiliano Fernandinho, allo spagnolo David Silva e all'altro belga De Bruyne, con il tedesco Sané sulla fascia sinistra e Walker schierato a destra. In attacco, ci sarà il bomber argentino Aguero a far coppia con Sterling.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Confronto tattico fra il 4-3-3 del Liverpool allenato da Jurgen Klopp ed il 3-5-2 'in movimento' di Pep Guardiola nel Manchester City. Le due squadre si affrontano per la prima volta nella loro storia in una competizione europea. In questa stagione il Liverpool è stata l'unica squadra capace di battere il Manchester City in Premier League, con il rocambolesco quattro a tre del 14 gennaio 2018, reti dei Reds di Oxlade-Chamberlain, Firmino, Mané e Salah. Da sottolineare come il Liverpool abbia vinto tutte le ultime cinque partite casalinghe disputate in Premier League contro il City, che ha fatto risultato per l'ultima volta ad Anfield (esclusa la vittoria in Coppa di Lega del 2016) con il due a due del 26 agosto 2012. Il Manchester City non vince ad Anfield dal due a uno del 3 maggio 2003, fu decisiva una doppietta del bomber francese Nicolas Anelka.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse sul derby inglese di Champions vedono i bookmaker considerare, ma con moderazione, favorito il City di Guardiola, vittoria esterna quotata 2.40 da William Hill, mentre l'eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.50 da Bwin. La vittoria interna dei Reds moltiplica per 3.00 la posta scommessa secondo Bet365. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono Unibet quotare 1.71 l'over 2.5 e 2.18 l'under 2.5.

