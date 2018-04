Milan Inter/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Milan-Inter: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma a San Siro mercoledì 4 aprile 2018.

04 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Milan-Inter, LaPresse

Milan-Inter viene diretta dal signor Di Bello di Brindisi: va in scena mercoledì 4 aprile alle ore 18:30 e sarà l'attesissimo Derby della Madonnina valevole per il recupero della ventisettesima giornata di campionato di Serie A 2017-2018, quella rinviata a causa dei tragici fatti che hanno coinvolto la Fiorentina, col malore e la prematura scomparsa del capitano viola Davide Astori. Derby che profuma di Champions League quello di San Siro. Con le due vittorie contro Sampdoria e Verona, l'Inter si è rilanciata al quarto posto in classifica, avvicinando a due punti di distanza la Roma terza, mantenendosi una lunghezza avanti alla Lazio quinta e portandosi a +8 dal Milan, che dopo una lunga serie di cinque vittorie consecutive in campionato, è stato costretto a cedere alla fame di Scudetto della Juventus, pur avendo messo alle corde a lungo i primi della classe.

MILAN INTER, DIRETTA LIVE

Risultato del Derby che potrebbe dunque valere come un vero e proprio bonus per l'Europa che conta per le due formazioni, a meno che non esca fuori un pareggio che rischi di trasformarsi in una sorta di regalo per le romane nella corsa ai primi quattro posti della classifica. Il Milan in casa ha sempre vinto in campionato nel 2018, mentre travolgendo la Sampdoria lo scorso 18 marzo, l'Inter ha interrotto un digiuno di successi esterni che durava dalla trasferta di Cagliari del 25 novembre scorso, rilanciando anche la vena realizzativa dell'attuale vicecapocannoniere della Serie A, Icardi, a due soli gol da Ciro Immobile.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta tv del match Milan Inter sarà visibile per gli abbonati Sky sui canali 201 e 251 del satellite, rispettivamente Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD, e per gli abbonati Mediaset Premium sul canale Premium Sport 2 HD. Diretta streaming video via internet disponibile per gli abbonati a entrambe le piattaforme, rispettivamente collegandosi sui siti skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it. Qui si potranno attivare le due applicazioni Sky Go e Premium Play, senza costi aggiuntivi ed entrambe usufruibili su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER

A San Siro per questo Derby scenderanno in campo le seguenti probabili formazioni. Il Milan schiererà Gigio Donnarumma tra i pali, Calabria sulla corsia laterale di destra e lo svizzero Rodriguez sulla corsia laterale di sinistra in una difesa a quattro con Romagnoli e Bonucci impiegati come centrali. L'ivoriano Kessie, Montolivo (vista la squalifica di Lucas Biglia) e Bonaventura giocheranno nel terzetto di centrocampo, mentre Cutrone, lo spagnolo Suso e il turno Calhanoglu partiranno titolari nel tridente offensivo. Risponderà l'Inter col numero uno sloveno Handanovic tra i pali, il portoghese Cancelo laterale di destra e D'Ambrosio laterale di sinistra in una linea difensiva a quattro con lo slovacco Skriniar e il brasiliano Miranda difensori centrali. A centrocampo spazio a Gagliardini e a Brozovic, con il connazionale del croato, Perisic, che formerà con l'altro brasiliano Rafinha e Gagliardini la batteria di incursori alle spalle del bomber argentino Mauro Icardi, autore di sei gol nelle ultime due partite di campionato disputate contro Sampdoria e Verona.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Non cambieranno in vista di questo Derby le scelte tattiche dei due allenatori, 4-3-3 per il Milan di Rino Gattuso e 4-2-3-1 per l'Inter di Luciano Spalletti. Sfida che all'andata ha visto l'Inter prevalere con il punteggio di tre a due grazie a una strepitosa tripletta di Icardi, col Milan che aveva raggiunto per due volte il pareggio prima con Suso e poi con un'autorete di Handanovic. Il 20 novembre 2016 pari per due a due nell'ultimo Derby casalingo per i rossoneri, con dinamica opposta: Milan per due volte in vantaggio grazie ai gol di Suso, ma raggiunto prima da Candreva e poi da Perisic nel recupero. Il Milan ha vinto quest'anno il Derby di Coppa Italia grazie a un gol di Cutrone nel recupero, ma non vince in campionato da tre a zero casalingo del 31 gennaio 2016, reti di Alex, Bacca e Niang. L'Inter non vince il derby in casa del Milan dal 7 ottobre 2012, decise un gol di Samuel dopo appena 3'.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse sul match rilasciate dai bookmaker indicano un equilibrio perfetto previsto per questo derby milanese. Bwin offre la vittoria interista a 2.75, esattamente la stessa quota proposta da Bet365 per l'affermazione rossonera. Il pareggio viene invece quotato 3.25 da William Hill. Per i gol complessivamente realizzati durante l'incontro, over 2.5 e under 2.5 vengono rispettivamente proposti a una quota di 2.14 e 1.72 da Unibet.

