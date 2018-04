Pagelle/ Milan-Inter: Fantacalcio, i voti della partita (Recupero Serie A - primo tempo)

Pagelle Milan Inter: Fantacalcio, i voti con i migliori e i peggiori elementi in campo oggi a San Siro per il Derby della Madonnina, recupero della 27^ giornata della Serie A.

04 aprile 2018 Alessandro Rinoldi

Pronostico Milan Inter (LaPresse)

Ecco le nostre pagelle del primo tempo con i voti dei peggiori ed i migliori giocatori scesi in campo per ciascuna squadra finora. Al termine del primo tempo le formazioni di Milan ed Inter sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sullo 0 a 0. I nerazzurri provano a partire forte con una doppia occasione mal gestita da Candreva già al 3' e Brozovic spara largo non di molto al 9'. I due non hanno più fortuna rispettivamente al 18' ed al 19' mentre i rossoneri crescono ed impegnano seriamente Handanovic tramite il colpo di testa di Bonucci al 22'. Infine, il VAR entra in azione al 39' per annullare la rete del possibile vantaggio di Icardi a causa della posizione irregolare dell'argentino. Ammonito solo Cancelo fino a questo momento.

LE PAGELLE DEL PRIMO TEMPO

VOTO MILAN (PRIMO TEMPO): 6 Concede forse un po' troppo ai rivali pur rendendosi pericolosi in un paio di occasioni. MIGLIORE MILAN (PRIMO TEMPO): BONUCCI 6,5 Autore della migliore occasione per i suoi e svolge bene i suoi compiti nelle retovie. PEGGIORE MILAN (PRIMO TEMPO): BONAVENTURA 5 Non riesce ad offrire il contributo auspicato alla squadra perdendo palloni nel mezzo. VOTO INTER (PRIMO TEMPO): 6,5 Cerca di fare la partita mantenendosi a lungo nella metà campo avversaria ma fallisce l'ultimo passaggio. MIGLIORE INTER (PRIMO TEMPO): SKRINIAR 6,5 Spegne diverse avanzate rossonere. PEGGIORE INTER (PRIMO TEMPO): BROZOVIC 5 Poteva far meglio su una conclusione dalla distanza e sbaglia diversi suggerimenti per i compagni.

