Perugia Novosibirsk/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (play off Champions league)

Diretta Perugia Novosibirsk: info tv e streaming video. Si accende al Pala Evangelisti la gara di andata dei play off a 6 della Champions League: La Sir favorita contro il Lokomotiv?.

04 aprile 2018 Michela Colombo

La formazione di Perugia (da Facebook ufficiale)

Perugia-Novosibirsk, diretta dagli arbitri Jacobus Nederhoed e Christian Peter Wolf, è la partita in programma oggi mercoledì 4 aprile attesa al Pala Evangelisti: fischio d’inizio fissato alle ore 20.30 per il match di andata dei play off a 6 della Champions League. La Sir torna quindi protagonista sul continente e lo fa in un momento davvero delicato: in questa fase dei play off ci ii gioca direttamente un posto nella finale four della massima competizione del continente, che avrà luogo a maggio a Kazan. Vediamo bene che la posta in gioco è alta, ma la squadra di Lorenzo Bernardi dovrebbe essere ormai abituata a stare sotto certi riflettori, visto i traguardi raggiunti in stagione. In ogni caso la Sir non può correre il rischio di sottovalutare la potenza della squadra russa pur anche in questo periodo così impegnativo in Italia, con le semifinali dei play off scudetto.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita di Champions league tra Perugia e Novosibirsk non sarà visibile in diretta tv ma solo in differita: l’appuntamento quindi non sarà alle ore 20.30 fischio d’inizio del match, ma alle ore 23.00 con la differita offerta dal canale Fox Sport HD, al numero 204 del telecomando della piattaforma satellite di Sky. Diretta streaming video del match quindi attesa sempre alle ore 23.00, e offerta a tutti gli abbonati al servizio tramite l’app Sky Go.

IL CONTESTO

Appare certamente ben difficile immaginare chi troverà la qualificazione alla final four di questa edizione della Champions League, ma di certo la partita di questa sera tra Perugia e Novosibirsk si annunci ben tesa. Quanto fatto dalla Sir in questa stagione sul continente è ben evidente: un cammino praticamente impeccabile per la squadra di Bernardi, sia nella fase a gironi (chiusa da prima e con 6 vittorie su 6 match), come pure nel tabellone finale: qui infatti la compagine umbra ha lasciato neppur un set agli avversari, battendo per 3-0 l’Halkbank nei play off a 12. Più complesso invece il percorso del Novosibirsk, che pur avendo chiuso il girone con la prima piazza (ma con un KO nel tabellino), ha faticato non poco a trovare i play off a 6 di oggi. Il Lokomotiv infatti ha sofferto nel superare pochi giorni fa il Maaseik, e solo al golden set (vinto per 15-12) si è riusciti a superate l’impasse con il Noliko. Questo elemento però non deve ingannare che per Perugia oggi sia tutto facile: come al solito solo il campo ci darà il verdetto.

