Probabili formazioni/ Barcellona Roma: quote, le ultime novità live (Champions League quarti)

Probabili formazioni Barcellona Roma: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano in Champions League, per l'andata dei quarti di finale

04 aprile 2018 Claudio Franceschini

Barcellona Roma va in scena alle ore 20:45 di mercoledì 4 aprile: siamo finalmente arrivati all’andata dei quarti di finale della Champions League 2017-2018, una partita che vale tantissimo per entrambe. I giallorossi sono finalmente tornati tra le otto regine della competizione, traguardo al quale mancavano da 11 anni: forse non sono tra le favorite, ma certamente sanno di potersela giocare sui 180 minuti perchè sono in fiducia e, come spesso accade, il doppio confronto potrebbe essere deciso da episodi. Sicuramente il Barcellona è più avvezzo a questi momenti, ha un grande vantaggio nella Liga - cosa che gli permette di non spendere troppe energie nervose in patria - e affronta questo impegno con la serenità dei più forti, pur sapendo di non poter commettere l’errore di sottovalutare una squadra che ha dominato il Chelsea, eliminato l’Atletico Madrid e ribaltato una situazione davvero complicata con lo Shakhtar Donetsk. Andiamo allora a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Camp Nou, quali sono i dubbi e quali le certezze che ancora albergano nella loro mente nell’analisi più approfondita delle probabili formazioni di Barcellona Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Grande sfida al Camp Nou, e curiosità su quale delle due squadre possa essere favorita: secondo l’agenzia di scommesse Snai è davvero netto il vantaggio del Barcellona, un po’ per il fattore campo e un po’ per l’esperienza della squadra di Ernesto Valverde. Il segno 1, che identifica la vittoria dei blaugrana, vale 1,23 volte la puntata; il segno 2, da giocare in caso di successo esterno della Roma, arriva addirittura a 13,00. C’è davvero una distanza così ampia tra le due compagini che si affrontano in Catalogna? Forse no, ma questo è quanto stabilito da uno dei principali bookmaker. Naturalmente potrete anche scommettere sul pareggio, per il quale dovrete giocare il segno X e che certamente sarebbe un ottimo risultato per la Roma in vista della partita dello stadio Olimpico: se davvero l’esito del Camp Nou dovesse essere di parità, il guadagno che ne ricavereste sarebbe di 6,50 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto, e dunque anche in questo caso stiamo parlando di una buona puntata.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA ROMA

LE SCELTE DI VALVERDE

Leo Messi si presenta all’andata dei quarti avendo segnato un altro gol decisivo: quello del pareggio a Siviglia, per confermare l’imbattibilità del Barcellona nella Liga. Tuttavia l’argentino non è ancora al 100%; dovrebbe essere regolarmente in campo comunque, a completare il tridente nel quale troverà ovviamente spazio anche Luis Suarez e che dovrebbe essere completato da Ousmane Dembélé, il giocatore migliore per giocare largo a sinistra e che presumibilmente sarà preferito a Paulinho. A centrocampo da verificare le condizioni di un altro acciaccato come Sergio Busquets, imprescindibile per il gioco della squadra; anche lui come Messi dovrebbe iniziare la partita, affiancato da Rakitic e Iniesta che sono sempre le prime scelte per le mezzali e che garantiscono tanta qualità e capacità di mandare in porta i compagni. In difesa mancherà Nélson Semedo, e dunque a destra sarà confermato Sergi Roberto; dall’altra parte Jordi Alba sta elevando il suo rendimento dopo essere finito quasi fuori rosa, al centro ci sarà la solita coppia formata da Piqué e Umtiti (il francese è un altro calciatore in forte crescita). Il ruolo di portiere non è in discussione: quest’anno nessuna alternanza, Valverde ha scelto Ter Stegen come titolare e il tedesco gioca sia in Champions League che in campionato.

GLI 11 DI DI FRANCESCO

Eusebio Di Francesco ha potuto convocare Nainggolan e Lorenzo Pellegrini, ma non Cengiz Under rimasto a Trigoria per il problema al retto femorale; dunque il centrocampo sarà quello che già Rudi Garcia aveva reso grande, schierato a tre con De Rossi da perno centrale e il belga che fa un passo indietro rispetto alle ultime uscite posizionandosi sulla mezzala, avendo più campo da aggredire e potendo pensare maggiormente all’interdizione. Strootman sarà l’altro interno; nel tridente invece l’assenza di Under spalanca le porte della formazione titolare a El Shaarawy, con Dzeko e Perotti che naturalmente sono nettamente in vantaggio sulla concorrenza per completare lo schieramento. Confermata in toto la difesa: Manolas e Fazio sono i due centrali che dovranno proteggere al meglio l’operato di un Alisson che ha raggiunto lo status di portiere tra i migliori al mondo, a destra ci sarà Florenzi che dovrà garantire costante spinta e così dall’altra parte dovrà fare Kolarov che, vista l’ineleggibilità di Jonathan Silva per le partite di Champions League, non ha di fatto un sostituto di ruolo (ci sarebbe Juan Jesus, che però sarebbe adattato come terzino).

BARCELLONA ROMA: IL TABELLINO

BARCELLONA (4-3-3): 1 Ter Stegen; 20 Sergi Roberto, 3 Piqué, 23 Umtiti, 18 Jordi Alba; 4 Rakitic, 5 Sergio Busquets, 8 Inesta; 10 Messi, 9 L. Suarez, 11 O. Dembélé

A disposizione: 13 Cillessen, 22. A Vidal, 25 Vermaelen, 19 Digne, 21 André Gomes, 15 Paulinho, 17 Paco Alcacer

Allenatore: Ernesto Valverde

Squalificati: -

Indisponibili: Nélson Semedo, Denis Suarez

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 4 Nainggolan, 16 De Rossi, 6 Strootman; 92 El Shaarawy, 9 Dzeko, 8 Perotti

A disposizione: 28 Skorupski, 25 Bruno Peres, 5 Juan Jesus, 7 Lo. Pellegrini, 30 Gerson, 23 Defrel, 14 Schick

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp, Cengiz Under

