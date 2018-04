Probabili formazioni/ Lazio Salisburgo: diretta tv, orario, le notizie live (Europa League quarti)

Probabili formazioni Lazio Salisburgo: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. I biancocelesti hanno problemi in difesa ma puntano su Ciro Immobile

04 aprile 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Lazio Salisburgo, Europa League (Foto LaPresse)

Lazio Salisburgo, andata dei quarti di finale di Europa League 2017-2018, si gioca alle ore 21:05 di giovedì 5 aprile: i biancocelesti, unici rappresentanti di casa nostra in questo turno della competizione, affrontano una squadra temibile ma certamente abbordabile per continuare a sognare. Si avvicina sempre più la possibilità di giocare una finale che sarà importantissima, perchè potrebbe significare non solo mettere un trofeo internazionale in bacheca ma anche tornare a disputare la Champions League. La Lazio ovviamente rimane in corsa per il quarto posto in Serie A - sabato ha battuto il Benevento - ma al momento occupa la quinta piazza e attraverso l’Europa League tiene aperte due porte altrettanto importanti e percorribili; andiamo dunque a vedere quali sono i dubbi e le certezze che ancora albergano nella mente dei due allenatori per la partita dello stadio Olimpico, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Lazio Salisburgo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile seguire la diretta tv di Lazio Salisburgo anche in chiaro, con il consueto appuntamento di Europa League su Tv8; gli abbonati alla televisione satellitare potranno invece gustarla su Sky Sport 1 o su Sky Calcio 1 (qui con codice d’acquisto 414146 per chi non avesse sottoscritto il pacchetto Calcio) con la possibilità di attivare, senza costi aggiuntivi, la diretta streaming video con l’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO SALISBURGO

LE SCELTE DI INZAGHI

Difesa praticamente obbligata per Simone Inzaghi, che deve fare a meno di Wallace e Radu e dunque manderà in campo De Vrij con il supporto di Luiz Felipe e Bastos, che rimane favorito su Caceres; in porta come sempre Strakosha. A centrocampo dovrebbe essere mantenuta viva la scelta di Murgia come interno, perchè il giovane del vivaio ha sempre giocato in Europa League e la partita di giovedì sera non dovrebbe fare eccezione; insieme a lui ci sarà Lucas Leiva, stringe i denti un Milinkovic-Savic non al meglio mentre sulle corsie laterali il punto di domanda riguarda Patric, che potrebbe essere tenuto in panchina favorendo l’inserimento di Basta, con Marusic che a quel punto potrebbe tornare buono per la fascia sinistra ma anche riposare e dare campo allo spagnolo. Di fatto sono in tre per due maglie, mentre nel reparto offensivo in due si giocano la possibilità di agire sulla trequarti come sparring partner di Immobile, che dovrebbe essere titolare senza troppi dubbi: il favorito è Luis Alberto vista l’importanza della partita, il che significa che Felipe Anderson dovrebbe inizialmente accomodarsi in panchina (insieme a Caicedo) per essere però un fattore determinante nel secondo tempo.

I DUBBI DI ROSE

Il Salisburgo gioca solitamente con un 4-4-2: a Marco Rose mancherà però il sudcoreano Hee-Chan Hwang e allora a fare coppia con Dabbur nel reparto offensivo dovrebbe essere Minamino, che è favorito su Gulbrandsen. Da tenere d’occhio però è in particolare il centrocampo: due esterni molto abili come il maliano Haidara e Schlager, in mezzo insieme a Samassékou gioca quel Valon Berisha che ha già segnato 4 gol in questa edizione di Europa League, e che fa parte della squadra dal luglio 2012. Dovrebbero esserci pochi dubbi sulla mediana, anche se Yabo è in ballottaggio per una maglia; ancora meno punti di domanda aperti per una difesa che avrà nel portiere Walke il suo leader, e che si compone per il resto di Caleta-Car e André Ramalho come centrali e di due terzini di spinta che sono Lainer e Ulmer. Rispetto a questi giocatori, dieci undicesimi di quelli che hanno eliminato il Borussia Dortmund nel ritorno degli ottavi, dovrebbe cambiare ben poco ma all’ultimo l’allenatore potrebbe sempre decidere di sparigliare le carte e pensare a qualcosa di nuovo.

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-1-1): 1 Strakosha; 27 Luiz Felipe, 3 De Vrij, 15 Bastos; 8 Basta, 96 Murgia, 6 Lucas Leiva, 21 S. Milinkovic-Savic, 77 Marusic; 18 Luis Alberto; 17 Immobile

A disposizione: 23 Guerrieri, 22 M. Caceres, 4 Patric, 16 Parolo, 10 Felipe Anderson, 7 Nani, 20 Caicedo

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: Wallace, Radu, D. Di Gennaro, J. Lukaku, Lulic

SALISBURGO (4-4-2): 33 Walke; 22 Lainer, 5 Caleta-Car, 15 Ramalho, 17 Ulmer; 4 Haidara, 14 V. Berisha, 8 Samassékou, 42 Schlager; 9 Dabbur, 18 Minamino

A disposizione: 1 C. Stankovic, 6 Onguené, 24 Leitgeb, 7 Yabo, 13 Wolf, 21 Gulbrandsen, 41 Daka

Allenatore: Marco Rose

Squalificati: Hee-Chan Hwang

Indisponibili: -

