Probabili formazioni/ Liverpool Manchester City: quote, ultime novità live (Champions League quarti)

Probabili formazioni Liverpool Manchester City: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Derby inglese in Champions League per l'andata dei quarti di finale

04 aprile 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Liverpool Manchester City, Champions League (Foto LaPresse)

Liverpool Manchester City, il primo derby della Champions League 2017-2018, si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 4 aprile: andata dei quarti, e sfida potenzialmente straordinaria tra due squadre che hanno ovviamente lanciato la propria candidatura al titolo. Contesti diversi: il Liverpool è stato una grande d’Europa ma ha penato tanti anni per ritrovare la propria grandezza, il City invece è riuscito a superare una mediocrità pluri-decennale fino a diventare, ovviamente anche e soprattutto con l’aiuto di una proprietà che ha investito tantissimo (questo vale anche per i Reds), uno dei principali spauracchi in ambito internazionale, avendo ormai già messo le mani sulla Premier League. Sarà dunque una sorta di scontro tra titani, e la squadra che si qualificherà sarà poi una grande minaccia per le semifinali; intanto andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre i loro giocatori sul terreno di gioco di Anfield Road, studiando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Liverpool Manchester City.

QUOTE E PRONOSTICO

Un derby è sempre un derby e può sfuggire a qualunque logica legata al risultato: secondo l’agenzia di scommesse Snai a essere favorito è il Manchester City, anche se non di tanto. Anzi: le quote che ci vengono presentate ci dicono di un sostanziale equilibrio, perchè il segno 1 da giocare per la vittoria del Liverpool vale 2,90 mentre per il segno 2, che identifica il successo esterno degli Sky Blues, scendiamo a 2,40. Dunque una situazione in cui le due squadre partono sostanzialmente alla pari; a tale proposito è il segno X che dovrete giocare se pensate che questa partita di Anfield Road terminerà senza una squadra vincente, e in questo caso la vostra vincita sarebbe di 3,55 volte la cifra che avrete investito.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL MANCHESTER CITY

LE SCELTE DI KLOPP

Liverpool praticamente al completo: l’unico giocatore a rimanere fuori dovrebbe essere Joe Gomez. Questo significa che il 4-3-3 di Jurgen Klopp sarà una formazione-tipo, con Karius a difendere la porta protetto dai due centrali che saranno Van Dijk e Lovren, mentre sulle corsie esterne dovrebbero andare ancora una volta Alexander-Arnold e Robertson, che è favorito su Alberto Moreno. Centrocampo nel quale è ballottaggio tra Matip e Oxlade-Chamberlain: il primo si posizionerebbe al centro lasciando a Henderson il compito di agire come interno, sicuro del posto è l’olandese Wijnaldum che sarà la mezzala di inserimento e non va dimenticato Milner, che ha giocato sabato contro il Crystal Palace e potrebbe essere confermato. Naturalmente ci sono ben pochi dubbi che riguardano il tridente offensivo, che non cambia mai nelle partite che contano: il riferimento centrale è Roberto Firmino che si adatta a giocare come prima punta, sulla sinistra parte Sadio Mané (ancora in gol in Premier League) e dall’altra parte c’è un Salah che sta disputando la stagione della vita, che potrebbe anche essere la prima di tante.

I DUBBI DI GUARDIOLA

Sergio Aguero ci sarà, ma non dall’inizio: il Kun non è al top e si dovrebbe accomodare in panchina, lasciando dunque la maglia di prima punta a un Gabriel Jesus in totale ripresa dopo l’infortunio. Da valutare il modulo: Pep Guardiola ha vinto a Goodison Park con un 3-5-2 ma per oggi dovrebbe tornare a proporre il fidato 4-3-3. Dunque Walker abbassa la sua posizione a destra, dall’altra parte c’è Danilo con la coppia centrale formata da Kompany e Otamendi, vista l’indisponibilità di John Stones. Centrocampo nel quale come sempre Fernandinho funge da riferimento centrale; ai suoi lati David Silva e De Bruyne sono mezzali di grande capacità offensiva ma hanno imparato in questa stagione anche a interpretare il pressing senza palla in maniera ideale, cosa che forse rappresenta il vero segreto del dominio della squadra. Davanti, insieme a Gabriel Jesus, ci saranno senza troppe sorprese Sterling e Leroy Sané anche se non va sottovalutata la crescita esponenziale di Bernardo Silva, che pare comunque destinato ad avere un ruolo (anche importante) nel secondo tempo.

IL TABELLINO

LIVERPOOL (4-3-3): 1 Karius; 66 Alexander-Arnold, 4 Van Dijk, 6 Lovren, 26 Robertson; 21 Oxlade-Chamberlain, 14 Henderson, 5 Wijnaldum; 11 Salah, 9 Firmino, 19 S. Mané

A disposizione: 22 Mignolet, 2 Clyne, 3 Matip, 18 A. Moreno, 7 Milner, 20 Lallana, 28 Ings

Allenatore: Jurgen Klopp

Squalificati: -

Indisponibili: Joe Gomez

MANCHESTER CITY (4-3-3): 31 Ederson; 2 Walker, 4 Kompany, 30 Otamendi, 3 Danilo; 21 David Silva, 25 Fernandinho, 17 De Bruyne; 7 Sterling, 33 Gabriel Jesus, 19 L. Sané

A disposizione: 1 Claudio Bravo, 14 Laporte, 35 Zinchenko, 8 Gundogan, 20 Bernardo Silva, 10 Aguero, 43 Nmecha

Allenatore: Josep Guardiola

Squalificati: -

Indisponibili: Stones

