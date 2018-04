Probabili formazioni/ Milan Inter: quote, le ultime novità live (Serie A, recupero 27^ giornata)

Probabili formazioni Milan Inter: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Il derby della Mole si gioca con le rose al completo o quasi (squalificato Biglia)

04 aprile 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Milan Inter, recupero 27^ giornata Serie A (Foto LaPresse)

Milan Inter si gioca, mercoledì 4 aprile alle ore 18:30, ad un mese esatto di distanza dalla data originaria: questo derby della Madonnina vale infatti come recupero della 27^ giornata della Serie A 2017-2018, e dunque siamo arrivati a una sorta di resa dei conti tra due squadre che naturalmente si puntano e si guardano dall’inizio della stagione, a volte in maniera ideale e virtuale ma altre proprio affrontandosi faccia a faccia in classifica. Entrambe puntano al quarto posto: l’Inter attualmente lo stringe tra le mani e vuole allungare sui cugini, il Milan però ha rimontato tanto ed è improvvisamente arrivato a portata di mano, anche se sa che pur vincendo eventualmente il derby dovrebbe sudare ancora per centrare l’obiettivo. Intanto noi possiamo andare a studiare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco per la partita dello stadio Giuseppe Meazza, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Milan Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Chi parte favorito nel derby della Madonnina? Secondo l’agenzia di scommesse Snai… nessuna delle due: non capita spesso di trovare un dato simile, eppure le quote su segno 1 (vittoria Milan) e segno 2 (vittoria Inter) per una volta sono identiche. Giocando a favore dell’una o dell’altra formazione il vostro guadagno sarebbe identico, vale a dire 2,70 volte la somma messa sul piatto; questo è un altro segnale di come il momento delle due squadre sia molto simile e nemmeno la classifica possa influire. Ad ogni modo il pareggio, per il quale dovrete ovviamente giocare il segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 3,15 volte quella che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN INTER

LE SCELTE DI GATTUSO

Gennaro Gattuso è costretto a operare una variazione rispetto alla squadra tipo: Lucas Biglia, ammonito sabato contro la Juventus, ha raggiunto il limite di cartellini gialli e dunque è squalificato. Il suo sostituto naturale è Montolivo e dunque sarà lui a prendere il posto dell’argentino al centro della linea mediana del Milan; per il resto l’altra sostituzione che il tecnico rossonero potrebbe operare è quella che riguarda l’attacco, con Cutrone che è pronto a riprendersi la maglia di prima punta a scapito di André Silva e con largo vantaggio anche su Kalinic, che continua a non convincere. Qui però ci si ferma con le novità: la squadra rimane la stessa perchè anche all’Allianz Stadium il Milan non ha demeritato. Spazio dunque a Bonucci e Alessio Romagnoli a protezione di Gigio Donnarumma, con Calabria e Ricardo Rodriguez che agiranno ancora sulle fasce; le due mezzali saranno Kessie e Bonaventura - quest’ultimo appare leggermente in calo e ha bisogno di ritrovare la condizione, ma dovrebbe giocare a scapito di Locatelli - mentre nel tridente offensivo ad accompagnare Cutrone saranno come sempre Suso e Calhanoglu, con il turco che forse oggi è il calciatore più in forma di tutta la rosa.

LE CERTEZZE DI SPALLETTI

Se Gattuso non ha dubbi, Gennaro Gattuso ha addirittura certezze granitiche: il tecnico toscano dispone l’Inter secondo il 4-2-3-1 e con la squadra che ha ripreso vigore in classifica. Non cambia alcunchè: Brozovic sta ritrovando continuità e verrà messo in campo al fianco di Gagliardini, anche lui in un ottimo momento di forma. Ci sarà allora un’altra panchina per Borja Valero, che sta pagando il calo di condizione; sulla trequarti Rafinha sarà titolare, con Candreva in vantaggio su Karamoh e Perisic che, tornato a segnare, non ha assolutamente rivali per la maglia di esterno sinistro così come non ne ha Mauro Icardi da prima punta. In difesa poi Spalletti ha cambiato ben poco anche in periodi in cui le cose non andavano così bene, e dunque non ci sono ragioni per farlo oggi: Miranda e Skriniar formano la coppia centrale, Joao Cancelo (altro giocatore che ha nettamente migliorato il suo rendimento) sarà a destra con D’Ambrosio confermato (su Dalbert) come terzino sinistro, in porta Samir Handanovic che non ha subito gol nelle ultime quattro partite e vuole continuare in questo modo.

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli, 68 Ri. Rodriguez; 79 Kessié, 18 Montolivo, 5 Bonaventura; 8 Suso, 63 Cutrone, 10 Calhanoglu.

A disposizione: 30 Storari, 90 An. Donnarumma, 15 Gustavo Gomez, 22 Musacchio, 17 C. Zapata, 31 Antonelli, 73 Locatelli, 4 José Mauri, 11 Borini, 7 Kalinic, 9 André Silva

Allenatore: Gennaro Gattuso.

Squalificati: Lucas Biglia.

Indisponibili: Abate

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Joao Cancelo, 37 Skriniar, 25 Miranda, 33 D’Ambrosio; 77 Brozovic, 5 Gagliardini; 87 Candreva, 8 Rafinha, 44 Perisic; 9 Icardi.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 21 Santon, 2 Lisandro Lopez, 29 Dalbert, 20 Borja Valero, 11 Vecino, 17 Karamoh, 23 Eder, 99 Pinamonti

Allenatore: Luciano Spalletti.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Ranocchia

