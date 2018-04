Probabili formazioni/ Torino Crotone: quote e le ultime novità live (Serie A recupero)

Probabili formazioni Torino Crotone: quote e le ultime novità sugli 11 in campo all'Olimpico per il recupero di Serie A. E' emergenza in casa degli squali tra squalificati e infortunati.

04 aprile 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Torino Crotone (LaPresse)

Si giocherà oggi alle ore 18.30 la sfida tra Torino e Crotone, recupero della 27^ giornata della Serie A: appuntamento quindi all’Olimpico per questa sfida che vede la squadra di Zenga ben in difficoltà. Per tale appuntamento infatti il tecnico degli squali dovrà fare i conti con numerose assenze di peso tra infortunati e squalificati (uno tra tutto Rolando Mandragora), oltre che con una serie di risultati negativi a cui occorre rimediare. Sarà una sfida delicata anche per il Torino: i granata infatti sono di ritorno da un pesante successo per 4-0 con il Cagliari, ma prima i piemontesi non vincevano dallo scorso mese di febbraio. Vediamo allora quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Torino-Crotone.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la sfida all’Olimpico il pronostico è tutto per la compagine granata, che se non altro potrà scendere oggi in campo a ranghi praticamente completi. Considerando le quote date dalla snai alla vigilia vediamo che nell’1x2 il successo del Torino è stato dato a 1.50, mentre la vittoria del Crotone ha meritato la valutazione di 7.00: pareggio fissato a 4.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE MOSSE DI MAZZARRI

Dopo il pesante successo per 4-0 contro il Cagliari appare assai probabile che il tecnico granata voglia riproporre il 3-5-2 come modulo tattico oggi, confermato anche gran parte dell’11 visto in campo pochi giorni fa. La panchina comunque ben ampia, visto che l’unico assente conclamato alla viglia sarà l’acciaccato Lyanco. Per la probabile formazione del Toro vedremo quindi Sirigu tra i pali con di fronte a se il terzetto con Moretti, Bonifazio e Burdisso, questo chiamato al posto di N’Koulou, che pochi giorni fa ha rimediato una leggera storta alla caviglia e quindi non è al top della condizione. Nell’ampio centrocampo a 5 Mazzarri confermerà Rincon in cabina di regia con Baselli e Obi al suo fianco: toccherà quindi a Ansaldi e De Silvestri occupare le corsie più esterne del reparto. Pochi i dubbi in attacco: le due punte saranno ancora Iago Falque e Belotti, con il numero 14 tornato al gol contro i sardi pochi giorni fa.

LE SCELTE DI ZENGA

Come abbiamo detto prima, le scelte di Zenga per la probabile formazione del Crotone saranno inevitabilmente condizionate dalla lunga lista in infortunati e squalificati. In tale situazione il tecnico degli squali potrebbe comunque puntare sul solito 4-3-3 benchè l’ipotesi del 4-4-2 non rimanga così impossibile alla vigilia. In ogni caso Zenga confermerà Cordaz tra i pali con di fronte il duo centrale Ceccherini-Ajeti in difesa, visto che Capuano è squalificato: reparto a 4 completato da Martella e Faraoni. Per il centrocampo, Il Crotone dovrà fare a meno di Mandragora: i rossoblu si affideranno a Rohden con Barberis e Benali usati come mezz’ali. Nessun grande movimento almeno in attacco: nel tridente paiono confermati Ricci, Trotta, ma per sostituire lo squalificato Stoian, Zenga potrebbe consegnare la maglia a titolare a Crociata, visto che Budimir e Nalini rimangono in infermeria.

IL TABELLINO

TORINO (3-5-2): 39 Sirigu; 4 Bonifazi, 13 Burdisso, 24 Moretti; 29 De Silvestri, 8 Baselli, 88 Rincon, 22 Obi, 15 Ansaldi; 14 Iago Falque, 9 Belotti. All. Mazzarri

CROTONE (4-3-3): 1 Cordaz; 37 Faraoni, 7 Ceccherini, 93 Ajeti, 87Martella; 6 Rohden, 10 Barberis, 92 Benali; 11 Ricci, 29 Trotta, 89 Crociata. All. Zenga.

© Riproduzione Riservata.