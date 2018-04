ROVESCIATA DI CRISTIANO RONALDO/ Video, contro la Juventus numero da campione: lo Stadium applaude

L'Allianz Stadium applaude Ronaldo: i tifosi juventini celebrano il capolavoro di Cristiano, una rovesciata destinata a restare nella storia del calcio

04 aprile 2018 Fabio Belli

Cristiano Ronaldo, gol storico in Champions

Tutto l'Allianz Stadium in piedi ad applaudire un gol di Cristiano Ronaldo. No, l'asso portoghese cinque volte Pallone d'Oro non è passato in bianconero. E' semplicemente la reazione, straordinariamente sportiva, del pubblico della Juventus di fronte alla straordinaria rovesciata che ha lasciato a bocca aperta tutti, nel match d'andata dei quarti di finale di Champions League che ha visto il Real Madrid battere 3-0 la squadra di Massimiliano Allegri. Il secondo gol di CR7 ha scatenato le reazioni di tutto il mondo del calcio, da Ruud Gullit a Gary Lineker a Michael Owen, è stato possibile osservare sui social, in particolare Instagram e Twitter, lo stupore per la straordinaria giocata di Ronaldo.

PISTOCCHI, TIRATA D'ORECCHIE A TUTTOSPORT

Anche Zinedine Zidane ha celebrato il suo giocatore, con l'attuale tecnico del Real Madrid che ha scherzato sottolineando come il suo gol realizzato nella finale di Champions League del 2002 fosse comunque più bello (realizzato proprio con la maglia del Real Madrid contro il Bayer Leverkusen). Numerosissimi anche i commenti di personaggi dello sport e del mondo dello spettacolo in Italia. E se qualche giornalista, come Maurizio Pistocchi, ricorda l'improvvido titolo di Tuttosport che aveva parlato di "una falla nel Real", per quanto riguarda Teo Mammucari, conduttore de Le Iene, c'è solo da applaudire la sportività dell'Allianz Stadium e degli applausi unanimi per la prodezza di Cristiano Ronaldo.

