Ravenna Olympiacos/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Final Challenge cup)

Diretta Ravenna Olympiacos: info streaming video e tv della gara di andata, finale della Challenge cup. Soli sfrutterà al massimo il calore del Pala De Andrè questa sera.

04 aprile 2018 Michela Colombo

La formazione di Ravenna (da facebook ufficiale)

Ravenna-Oympiacos, diretta dagli arbitri Boris Skudnkic e Jaroslav Makowski, è la patita in programma oggi mercoledi 4 aprile al Pala De Andrè: fischio d’inizio attesa alle ore 20.00 per l’andata della finale della Challenge Cup. Alla fine la compagine di Fabio Soli ce l’ha fatta e dopo un lungo percorso ha finalmente raggiunto la finalissima di questa che è la terza competizione organizzata sul continente dalla Cev. il traguardo per la Bunge è ovviamente storico: 21 anni dopo l’ultima Cev cup (1997) l’europa torna a parlare romagnolo e l’attesa per la sfida contro la formazione greca è quindi davvero tanta. Difficile se non impossibile fare un pronostico: l’Olympiacos è una squadra in ottimo stato di forma, ma ha raggiunto il traguardo della finale attraverso un percorso ben torturtuoso dovendo spesso andare al golden set.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che purtroppo la finale di andata della Challenge cup tra Ravenna e Oympiacos non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni utili riguardanti una eventuale diretta streaming video del match. Consigliamo pertanto a tutti gli appassionati di rimane collegati al sito ufficiale come ai profili social della Bunge, che non mancheranno di informare i tifosi su quanto sta accadendo alla Pala De Andrè.

IL CONTESTO

La forma di questa finale della Challenge cup tra Ravenna e Okympiacos è certo ben curiosa anche se non nuova per chi è più esperto: non sarà il classico scontro unico in campo neutro, ma saranno partite di andata e ritorno in casa dei due club protagonisti. Ecco quindi che capiamo bene come per la Bunge sia fondamentale oggi sfruttare il calore del Pala De Andrè per mettere a segno subito un risultato importante, in vista della complicata trasferta al Pireo. In ogni caso l’attenzione in casa di Coach Soli è massima, tanto che pure il KO rimediato pochi giorni fa contro Padova nei play off per il 12^ posto, è ben spiegato dall’inevitabile distrazione che è questa finale. In ogni caso il percorso di avvicinamento alla finalissima per i romagnoli è stato esemplare: difficilmente Ravenna ha dovuto lottare fino al Golden set per ottenere il passaggio del turno e questo è accaduto solo in semifinale contro il Maliye Piyango. Non così scorrevole il cammino della compagine greca pur temibile, essendo tra le miglior esperienze del volley maschile nazionale. Sia nel turno preliminare con il Bursa che ai sedicesimi contro il Tours, l’Olympiacos ha visto più volte a rischio la sua presenza nel tabellone della Challenge Cup 2018. Di fronte alla finale di questa sera però tali trascorsi potrebbero valere poco: solo il campo ci darà il verdetto.

