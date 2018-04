Ray Wilkins è morto/ Stroncato da infarto a 61 anni: addio all'ex stella di Milan, Chelsea e Inghilterra

Ray Wilkins è morto: fatale l'infarto che lo ha colpito la scorsa settimana, aveva 61 anni. Nella sua lunga carriera successi nel Milan, Chelsea e Inghilterra.

04 aprile 2018 Emanuela Longo

Ray Wilkins è morto

Ray Wilkins è morto oggi, a 61 anni, dopo il suo ricovero presso il St George's Hospital di Tooting, vicino Londra, della scorsa settimana, dove era stato trasportato in seguito ad un arresto cardiaco. Non ce l'ha fatta l'ex nazionale inglese, a superare il brutto infarto e la sua ultima battaglia l'ha persa proprio fuori dal campo di calcio dove per anni si era cimentato. Era lo scorso 31 marzo quando Wilkins fu colto da un infarto mentre si trovava nella sua abitazione. Da allora era entrato in stato di coma farmacologico dal quale non si era più svegliato. Al Daily Mirron era stata la moglie a comunicare le condizioni drammatiche dell'ex centrocampista del Milan: "Non è per niente in buono stato, sta male, molto male", aveva riferito. Al momento del suo ricovero, infatti, oltre all'attacco cardiaco aveva riportato anche ferite in una caduta. Wilkins lascia la moglie Jackie e i due figli, Ross e Jade. Il calcio ha sempre fatto parte della sua esistenza. Secondo di quattro fratelli, tutti calciatori, Wilkins ebbe un ruolo attico nelle giovanili del Chelsea per poi esserne capitano all'età di 19 anni.

LA SUA LUNGA CARRIERA

Una lunga carriera, quella di Ray Wilkins, nel corso della quale è stato centrocampista di Chelsea, Manchester United e nazionale inglese negli anni '70 ed '80. Ben 84 le partite giocate in Nazionale e 10 le volte in cui ne è stato campitano. Poi il trasferimento al Milan, dove indossò la maglia rossonera totalizzando 105 presenze di cui 74 in Serie A con tre reti. Correttezza e grande intelligenza strategica sono state le sue principali caratteristiche che lo hanno reso un professionista serio ed affidabile. Archiviato il ruolo di calciatore, da allenatore ha ricoperto principalmente il ruolo di vice per poi guidare ad interim il Chelsea nel 2000 e nel 2009. Per lungo tempo fu anche opinionista televisivo oltre che vice di Carlo Ancelotti quando quest'ultimo divenne allenatore del Chelsea. Dal 2014 al 2015 fu anche ct della Giordania, mentre la sua ultima volta come vice-allenatore fu con l'Aston Villa. Prima di essere colto dall'infarto che si è poi rivelato fatale, aveva proseguito a svolgere l'attività di commentatore tv.

© Riproduzione Riservata.