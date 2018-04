Risultati Champions League/ Diretta gol live score: Barcellona Roma, Liverpool Manchester City (andata quarti)

04 aprile 2018 Mauro Mantegazza

La Champions League 2017-2018 è protagonista naturalmente anche oggi: alle ore 20:45 di mercoledì 4 aprile si completa il programma dell’andata dei quarti di finale con le due partite Liverpool Manchester City e Barcellona Roma. Per la prima volta dopo 11 anni l’Italia torna ad avere due rappresentanti tra le otto migliori squadre della Champions League, ma adesso il gioco si fa davvero duro. Possiamo infatti dire che il bello sta cominciando ora: da qui alla finale saranno due mesi circa nei quali i pensieri delle big del calcio europeo saranno concentrati soprattutto su questa ambitissima e ricchissima Champions League - in fondo su un totale di 13 gare a partire dalla fase a gironi per chi arriva in fondo, ben 5 sono quarti, semifinali e finali e naturalmente sono pure quelle più difficili.

A proposito di sfide difficili, è complicato immaginarne di peggiori rispetto a quella che attende questa sera la Roma al Camp Nou. Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, la Roma ha già disputato una ottima Champions League, è andata forse più lontano del previsto, ha raggiunto i quarti come non succedeva da molti anni e tutto quello che dovesse venire in più sarebbe un trionfo. Questo può dare serenità: è il Barcellona “obbligato” a passare il turno, la Roma dal canto suo non ha nulla da perdere. L’esame però resta difficilissimo, anche perché sui giallorossi pesano alcune batoste incassate in anni recenti in Champions League quando la Roma ha incrociato le big, Barcellona compreso ricordando il 6-1 del novembre 2015. Servirà dunque sfoderare grande personalità e abilità tattica per cercare di rendere equilibrata la sfida a Leo Messi e compagni.

Ad Anfield Road va invece in scena un gustosissimo derby inglese, quasi uno scontro fra due mondi diversi. Il Liverpool è la grande storica che in bacheca vanta cinque Coppe dei Campioni/Champions League, ma che in tempi recenti fa più fatica: intendiamoci, il livello resta comunque alto, come certifica la presenza in questi quarti, ma è ormai da molti anni che il Liverpool non è più al vertice del calcio inglese, scavalcato anche da nuovi ricchi come quelli del Manchester City, a lungo i parenti poveri dello United (che infatti tradizionalmente è il nemico del Liverpool) ma adesso pronti a cercare di dominare in patria e pure a livello internazionale, ultima consacrazione che ancora manca al City. Aggiungiamoci che il duello fra Jurgen Klopp e Pep Guardiola è sempre emozionante e capirete perché - nonostante la contemporaneità di Barcellona Roma - sarà doveroso tenere d’occhio anche Anfield.

